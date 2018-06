20 июня 2018 г. Никки Хейли | The Wall Street Journal Почему мы выходим из так называемого Совета ООН по правам человека "Существует международная организация, в числе членов которой есть репрессивные режимы Кубы, Венесуэлы и Китая", - пишет в своей статье в The Wall Street Journal Никки Хейли, постоянный представитель США в ООН. "Эта организация недавно добавила к своим членам Демократическую Республику Конго, которая препятствует расследованию убийства, совершенного в ее национальных границах, - убийства двух экспертов ООН по правам человека. За последнее десятилетие эта организация приняла больше резолюций о конкретном осуждении Израиля, чем об осуждении Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых", - пишет автор, тут же поясняя, что это Совет ООН по правам человека. "На деле Совет покрывает правительства с ужасающим "послужным списком" в сфере соблюдения прав человека, отказывается отменить пункт 7 своей повестки дня, который несправедливо делает мишенью Израиль, поскольку требует включать обсуждение израильско-палестинского конфликта в каждое заседание", - пишет автор. "После продлившихся более года безуспешных попыток устранить эти фундаментальные недостатки делегация США во вторник объявила о нашем выходе из Совета. Наша страна больше не будет участником работы этого глубоко несовершенного института, который наносит делу прав человека больше вреда, чем приносит пользы", - сообщает Хейли. Автор заверяет: "Мы по-прежнему будем защитником притесняемых народов Бирмы, Китая, России, Сирии, Ирана, Южного Судана, Кубы, Венесуэла и бесчисленных других мест". По ее словам, США продолжат борьбу за реформирование Совета. Автор отмечает: "США не стремятся навязать свою систему кому-либо еще. Но мы поддерживаем общечеловеческие ценности свободы и прав человека. И мы будем высказываться в поддержку этих ценностей при любом удобном случае. Вот почему мы выходим из Совета ООН по правам человека - организации, недостойной своего имени. Но даже когда мы уходим, наша приверженность делу прав человека останется как никогда твердой, а наш голос будет звучать только громче". Источник: The Wall Street Journal