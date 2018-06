20 июня 2018 г. Джорджия Уэллс, Роб Барри и Шелби Холлидэй | The Wall Street Journal Российские тролли высказываются по поводу Розанны Барр и Дональда Трампа-младшего "В то время как в США близятся промежуточные выборы, российские тролли нашли способы долгое время в 2018 году оставаться активными пользователями Twitter, пытаясь возбуждать американский электорат твитами обо всем - от увольнения Розанны Барр до развода Дональда Трампа-младшего", - утверждает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственное аналитическое исследование. Журналисты Джорджия Уэллс, Роб Барри и Шелби Холлидэй пишут: "Согласно анализу недавно обнародованных документов расследования и данных Twitter, осуществленному нашей газетой, новоидентифицированные российские тролли еще в мае размещали в Twitter сообщения, провоцирующие политический раскол, затрагивая широкий спектр больных вопросов. Новый список из примерно 1100 названий аккаунтов, опубликованный в понедельник демократами из комитета по делам разведки Палаты представителей, означает, что общее количество известных обществу российских аккаунтов под управлением "ферм троллей" превысило 3800". "Новоидентифицированные пользователи разместили более 2,9 млн твитов и ретвитов, так что общий объем контента на этой платформе, исходящего от российских ферм троллей, превысил 8 млн твитов и ретвитов", - излагает газета свои выводы. "Наша газета обнаружила, что как минимум 17 аккаунтов в Twitter, о которых сообщили следователи, были активны в этом году. Несколько из них затрагивали острые вопросы политики и межрасовых отношений, что похоже на способ, которым другие тролли тоже пытались разжигать раздоры в США", - пишут авторы. Издание напоминает о скандале вокруг расистского твита актрисы Розанны Барр в мае. Газета утверждает, что аккаунт KaniJJackson написал 29 мая: "Трамп еще не поздравил Розанну с ее твитами?", а также "Интересно, а если Трамп теперь планирует предложить Розанну Барр на пост главы ФРС". Газета также приводит запись из Twitter-аккаунта wokeluisa от сентября прошлого года о протесте американских футболистов, которые вставали на колени во время исполнения государственного гимна: "Пытаюсь понять, почему #TakeAKnee (лозунг протеста. - Прим. ред.) - неамериканское поведение, а допускать смерть людей из-за отсутствия медицинской страховки - патриотическое". "Эту запись перепостили более 29 тыс. раз", - сообщает газета. Издание напоминает: американские "работники прокуратуры говорят, что Агентство интернет-исследований, состоящее в союзе с Кремлем, осуществляло кампанию пропаганды, пытаясь сеять раздоры в США до и после дня президентских выборов". "Лица, связанные с IRA (Агентством интернет-исследований), ранее отрицали связи с попытками вмешательства в выборы. Юридическое лицо, обвиняемое в финансировании организации, - Concord Management - в мае не признало себя виновным. Москва отрицает какие-либо усилия правительства, направленные на влияние на выборы 2016 года", - пишет газета. Источник: The Wall Street Journal