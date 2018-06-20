Диктатор и его футболисты

Неважно, кому достанется кубок ЧМ-2018: для Рамзана Кадырова футбольный турнир уже стал триумфом. Чеченский диктатор использует футбол в своих целях, констатирует Симоне Бруннер на страницах Die Zeit.

"От Кадырова не скроешься. Это касается и такой звезды мирового футбола, как Мохамед Салах". Когда на прошлой неделе игроки египетской сборной начали первую тренировку на футбольном стадионе Грозного, Салах, играющий за ФК "Ливерпуль", хотел еще пару часов отдохнуть в номере своего отеля. Но ему позвонили, привезли на автомобиле на стадион, и с вымученной улыбкой перед включенными телекамерами футболист тряс руки в знак приветствия, раздавал интервью и махал фанатам. "Так пожелал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров", - пишет журналистка.

"Кадыров в кадре рядом с Салахом получил то, чего добивался", - говорится в статье. По его словам, тренировки египетской сборной в Грозном показывают, что Чечня отвечает всем условиям, необходимым для проведения спортивных мероприятий международного уровня.

После двух гражданских войн, потрясших республику, и смерти отца, который сначала объявил джихад против Москвы, но затем перешел на сторону Путина, "Кадыров руководит республикой как диктатор", пишет Бруннер.

"В Чечне активисты, правозащитники и журналисты подвергаются гонениям; недавно факты преследования гомосексуалистов в республике вызвали широкий резонанс по всему миру. Ситуация с правами человека здесь ужасает даже по российским меркам", - отмечает автор.

Но чемпионат мира дошел и до Грозного. "Матчи здесь не проводятся, однако проходят тренировки национальной сборной Египта. Неважно, кто 15 июля станет победителем матча за звание чемпиона мира по футболу 2018 года, который пройдет в Москве на стадионе "Лужники", - говорится далее. - То, что в Чечне гостит египетская сборная, для Кадырова уже сегодня триумф. А Салах - его трофей".

То, что тренировки египетских футболистов проходят в Чечне, связано с амбициями Кадырова в мусульманском мире. "Кадыров, правоверный мусульманин, исповедующий суннитский ислам, пытается укрепить связи с соответствующими странами от Египта до ОАЭ", - пишет журналистка. По словам Григория Шведова, главного редактора оппозиционного онлайн-агентства "Кавказский узел", Кадыров давно стал "неофициальным посланником Кремля на Ближнем и Среднем Востоке". "Кроме того, как Кадыров, так и Путин хотят продемонстрировать при помощи ЧМ, что в регионе воцарились спокойствие и мир", - сказал он.

Как пояснил Шведов, "футбол призван помочь Рамзану Кадырову представить себя в образе светского руководителя и подправить его международный имидж".

Ключевая роль при этом отводится ФК "Ахмат" (Грозный). После прихода к власти Путина в клуб стало закачиваться достаточно денег и его дела пошли в гору.

"Известно, что Кадыров добивался того, чтобы матчи нынешнего чемпионата проводились в Грозном, - однако это было бы слишком даже для ФИФА", - говорится в статье.

"Кадыров то предстает в камуфляже, в роли не знающего пощады мстителя, то в костюме для бега, в роли пинающего мяч, как обычный парень. Эта комбинация вызывает недоумение не только за границей. Недавно Кадыров стал объектом насмешек у российских пользователей интернета", - пишет Бруннер. Она рассказывает о новой песне юмориста Семена Слепакова, в которой говорится о том, что было бы, если тренером национальной российской сборной, не блистающей в футболе, стал бы в преддверии чемпионата чеченский лидер. "Нервно курит Зидан, когда тренирует Рамзан", - поет Слепаков под гитару. "Рамзан, Рамзан, Рамзан - твердый как пармезан!" Видео набрало миллион просмотров, сообщает журналистка.