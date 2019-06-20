"Это Эммануэль Макрон добился той, кем была Брижит, а не наоборот"

Перед написанием своей книги "Ему только что исполнилось семнадцать лет" (издательство JC Lattès, 2019) журналистка Сильви Боммель отправилась по следам Брижит Тронье в Амьен, Ле-Туке, Эльзас. Она опрашивала самых близких и менее близких, стремясь понять эту женщину, которая бросила все, ради того, чтобы прожить свою любовь с мужчиной на двадцать четыре года моложе ее, с Эммануэлем Макроном. Интервью с Сильви Боммель публикует Le Figaro.

"Когда Брижит Тронье вышла замуж в 1974 году, ей было 20 лет. Как я пишу, противозачаточные пилюли появились недавно, что далеко не очевидно для всех. Тогда существовала идея, что нельзя быть беременной без помолвки, что лучший способ жить - это выйти замуж. Все сестры Брижит сделали это еще до нее, вышли замуж, родили детей "до 30 лет", как было принято в то время", - рассказывает журналистка.

"Почему муж Брижит не устроил скандал, когда узнал о ее связи с Эммануэлем Макроном, я не знаю. После развода в январе 2006 года Андре Озьер предпочел исчезнуть, чтобы не давать пищу для разговоров. Поговаривают, что он живет где-то в районе Парижа. Этим загадочным человеком заинтересовались английские журналисты, они искали повсюду, но ничего не нашли. У меня все еще остается небольшое подозрение, что все его следы были стерты из интернета", - указывает Роммель.

"Когда завязывались отношения Брижит и Эммануэля Макрона, семья Тронье сильно злилась. (...) Затем Эммануэля летом 1995 года отправили в Париж, их история перестала разворачиваться на глазах у других, и это стало менее интересным. С 2000-х годов Брижит начала представлять Эммануэля, и люди стали находить его привлекательным. Времена изменились, его уже воспринимали не как как мальчишку-интеллектуала, а как молодого выпускника Национальной школы администрации с будущей блестящей карьерой. И сегодня, в Амьене или Ле Туке, все любят Брижит. Трудно найти человека, который бы отзывался о ней плохо", - отмечает собеседница издания.

"Отношения в семье Эммануэля Макрона представляются довольно сложными. Его мать всегда страдала от потери первого ребенка (мертворожденная дочь появилась на свет за год до рождения Эммануэля). В своей книге я также называю Эммануэля Макрона "замещающим ребенком", такой термин применяется в психологии. Я хотела объяснить, что он очень быстро отошел от возможности проецирования в своей семье. Ему хотелось самому себя создать. В первой главе своей книги "Революция" он также пишет: "Насколько я помню, у меня всегда было такое желание: самому выбрать свою жизнь". С момента выхода моей книги я встретилась с одним из его родственников, который сказал, что я могла бы больше описать его семью и его окружение. Сказать по правде, насколько нам известно, у него мало друзей, в этом человеке присутствует некая тяга к одиночеству" - поясняет Роммель.

"Я полагаю, что Эммануэль Макрон всегда побуждал Брижит совершать какие-то безумства... На самом деле, мне представляется, что их брак явился для него способом сказать: "Посмотрите, вы плохо с нами обращались, вы не верили в нашу историю любви, вы думали, что мы будем прятаться, так нет же, я женюсь на ней перед лицом всего мира". Многие люди считают, что это Брижит заполучила юного Эммануэля, поняв, что он неординарный, и подчинив его своему влиянию с выгодой для себя. Но я думаю, что с первого дня это Эммануэль стал добиваться той, кем была тогда Брижит, а не наоборот. Когда он ее встретил, она была отнюдь не несчастной женщиной", - утверждает автор книги.

"Сегодня эта нетипичная семейная пара представляется чрезвычайно сплоченной. Их романтическая страсть к литературе сблизит их навсегда, им обоим нравится то, что заставляет биться сердца, в этом их точка пересечения. Долговечность их пары очевидна. Я не верю в слухи о гомосексуализме Эммануэля Макрона или о напряженности, якобы существующей между ними. С другой стороны, я думаю, что после них сложно будет изобретать новые типы президентских пар. Эта пара уникальна. Вот почему она очаровывает всех, вплоть до Китая", - резюмирует Роммель.