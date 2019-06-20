Иньяцио Кассис в Москве противостоит танку российской дипломатии

"Перед лицом блистательного танка российской дипломатии Сергея Лаврова, начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис вчера балансировал как эквилибрист. Во время официального визита во вторник и среду по поводу торжественного открытия нового здания посольства Швейцарии в Москве федеральный советник дважды встречался с министром иностранных дел России для обсуждения двусторонних тем, а также, прежде всего, геополитических вопросов (Украина, Сирия, Иран, Венесуэла) и многосторонних отношений (Совет Европы и ядерное разоружение)", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

На пресс-конференции в среду Сергей Лавров сухо ответил нашим коллегам из RTS по поводу шпионского скандала, который расшатал двусторонние отношения в прошлом году: "К сожалению, швейцарские СМИ невнимательно отслеживают наши контакты с господином Кассисом, потому что мы эту тему комментировали и закрыли ее в ноябре прошлого года, когда я находился с визитом в Женеве".

"Иньяцио Кассис подтвердил, что этот инцидент остался в прошлом, отметив, что "все занимаются разведывательной деятельностью. Это не преступное деяние, однако оно должно протекать в законном русле".

"Все же закон был нарушен, поскольку генеральный прокурор Швейцарии начал расследование в отношении двух российских шпионов, подозреваемых в совершении кибератак против Всемирного антидопингового агентства и лаборатории в Шпице - это экспертно-консультационный центр, который анализирует химические вещества, использованные при некоторых бомбардировках сирийских гражданских лиц и при отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля агентами из Москвы", - отмечает автор статьи. "Своими наступательными действиями против швейцарских целей Россия пересекла опасный предел", - утверждает один швейцарский дипломатический источник.

По главной теме переговоров, Украине, по словам Иньяцио Кассиса, сложилась "токсичная ситуация между двумя сторонами", он подчеркивает: "Принципиальный вопрос, который возникает у европейцев, - это соотношение между военной силой и международным публичным правом. Именно последнее должно преобладать". По поводу украинских моряков, захваченных Россией во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, он сказал, что "будут приветствоваться конкретные дела ". То есть их освобождение. Сергей Лавров не ответил. "Он сказал мне, что это не входит в его компетенцию", - сказал позже Иньяцио Кассис газете Le Temps.