После 9 вечера подростки больше не должны смотреть на экраны

"Родители, вооружитесь мужеством. Если подросток упорно засиживается вечером перед сном за своим смартфоном, планшетом или компьютером и вам кажется, что утром он с трудом отходит от сериала "Ходячие мертвецы", самое лучшее, что вы можете предпринять - это ограничить его в использовании экранов после 9 часов вечера. К такому выводу пришли ученые в результате исследования, проведенного Университетом Женевы (UNIGE) и Университетскими больницами Женевы и опубликованного в научном журнале Sleep", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Сильви Ложан.

"Исследование, проведенное на примере почти 600 учащихся в возрасте от 12 до 19 лет за два двухнедельных периода, началось в 2014 году, его цель состояла в подтверждении связи между использованием экранов и наличием нарушений сна у подростков. Для этого исследователи измерили биологические параметры, такие как уровень мелатонина в слюне (гормон, регулирующий хронобиологические ритмы), опираясь на тесты для измерения реакционной способности испытуемых и вопросников, заполненных подростками", - отмечает автор статьи.

"Первая фаза позволила нам наблюдать корреляцию между использованием экрана после 9 вечера и продолжительностью сна, настроением и успеваемостью в школе", - говорит Софи Шварц, профессор кафедры фундаментальной неврологии UNIGE.

"Предполагается, что подросток, мозг которого все еще созревает, должен спать от девяти до десяти часов в сутки, - говорит ее коллега и соавтор Вирджини Стерпенич. - Но ночной сон испытуемых нашей панели длился в среднем семь часов, это слишком мало".

"Для противодействия негативному влиянию экранов на сон женевские ученые попросили подростков прекратить использование экранов в 9 часов вечера", - говорится в статье. "Мы хотели убедиться, сможем ли мы путем введения такого простого правила исправить вредные последствия, возникшие на первом этапе нашего расследования, - говорит Софи Шварц. - И оказалось, что это так".

"При снижении времени использования экрана после 21 часа с 80 минут до примерно 20 минут учащиеся в среднем выигрывали почти 17 минут сна за ночь, одновременно улучшая свои когнитивные способности в течение дня", - отмечает Le Temps. "Может показаться, что это не так много, но на самом деле это грандиозно, - подчеркивает Вирджини Стерпенич. - Один участник сказал нам, что годами он плохо спал, несмотря на то, что испробовал много лекарств. Он не мог поверить, что простое выключение экранов подарит ему спокойный сон по ночам".

По мнению Рфаэля Хайнцера, директора Научно-исследовательского центра сна в Университетском больничном центре кантона Во в Лозанне, это исследование позволяет с научной точки зрения продемонстрировать то, о чем до сих пор можно было лишь догадываться: "Это прекрасно структурированное исследование позволит приводить веские аргументы при общении с семьями и педиатрами".

"Специалист напоминает о важнейшей мере для обеспечения спокойного сна: "Перед сном телефон обязательно должен находиться вне комнаты, иначе зачастую оказывается слишком трудно противостоять искушению".