Почему швейцарские защитники окружающей среды хотят предотвратить строительство огромного горнолыжного комплекса на территории украинского заповедника

"Печально известный олигарх Коломойский, вероятно, планирует построить огромный горнолыжный комплекс в лесах Карпат. Развитие экономики идет вразрез с защитой природы. Возможно, речь идет и о присвоенных деньгах", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Если этот бессмысленный комплекс построят, для нас, местного населения, больше не останется ничего", - говорит предприниматель Владимир, занимающийся лесопильным производством. Следом слышно возражение: "Мы же не можем прожить только любуясь красивым пейзажем", - говорит сторонник проекта. В Орхусском центре киевского министерства экологии и природных ресурсов разгорелись горячие споры о горнолыжном курорте на западе страны, отмечает журналист Маттиас Бенц.

"Проект называется "Свидовец", и он должен стать одним из крупнейших горнолыжных комплексов Европы. Планируется построить трассы протяженностью 230 км, 390 коттеджей, 120 ресторанов и 60 отелей. Ожидается, что ежедневно на лыжах здесь будут кататься 28 тыс. посетителей, а тысячи людей будут обеспечены работой. Но в то же время массив Свидовец является одним из крупнейших нетронутых природных ландшафтов Европы. В Карпатах находятся одни из последних девственных буковых лесов", - говорится в статье.

"Защита этого района имеет международное значение, она должна продвигать Украиной и поддерживаться Швейцарией", - говорит Лукас Штрауманн, директор швейцарского Фонда Бруно Мансера. Критика проекта имеет и политическую подоплеку. "Региональное правительство продвигало проект за кулисами, не привлекая местное население. За проектом якобы стоят также два печально известных украинских олигарха: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые поддерживают тесные деловые отношения со Швейцарией".

"Особенно неоднозначной является личность Коломойского, - отмечает Бенц. - Это один из богатейших и наиболее влиятельных украинцев, однако его методы крайне сомнительны. В частности, он и Боголюбов некогда якобы использовали свой "ПриватБанк" для того, чтобы положить в собственные карманы свыше 5 млрд долларов клиентских денег. (...) Согласно расследованию Фонда Бруно Мансера, оба олигарха контролируют и фирму "Скорзонера", которая, очевидно, стоит за проектом "Свидовец".

"Закарпатье - экономически слабый регион, - указывает издание. - Большинство жителей живут здесь благодаря лесу, они работают в деревообрабатывающей промышленности или же собирают грибы и чернику на экспорт". По мнению представителя местного правительства Романа Олейника, лыжный туризм - лучший способ выйти из экономической стагнации.

Местные активисты, тем не менее, придерживаются другого мнения. Огромный горнолыжный комплекс, по их словам, угрожает лесам, которые и без того находятся в опасности из-за нелегальной вырубки. На соседнем курорте Буковеле уже имеются большие проблемы с загрязненными водоемами и нехваткой питьевой воды. А местное население якобы вряд ли получит рабочие места: официанты и управляющие - сезонные работники из больших городов, говорится в статье.

"Возможно, у Коломойского и Боголюбова все равно не хватит денег для того, чтобы завершить строительство "Свидовца". После национализации "ПриватБанка" власти пытаются вернуть предположительно присвоенные олигархами деньги. (...) Коломойский в судебном порядке пытается получить обратно свой банк. Он надеется, что в этом ему может помочь новый украинский президент Зеленский. Обоих связывают неясные отношения. (...) В случае, если Зеленский дистанцируется от олигарха, он сможет таким образом воспрепятствовать и строительство горнолыжного комплекса на Свидовце", - отмечает Neue Zürcher Zeitung.