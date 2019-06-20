Миллионерам принадлежит половина мира

"В мировом масштабе миллионеры являются членами маленького, обособленного клуба - однако, как показало новое исследование, им принадлежит половина мирового личного благосостояния", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Финансовые активы все более неравномерно распределяются в мире. Это следует из нового исследования, проведенного компанией Boston Consulting Group. Согласно нему, в прошлом году объем личных финансовых активов вырос в мире лишь на 1,6% - с 202,7 до 205,9 трлн долларов. При этом на 2,1% выросло число долларовых миллионеров - их на планете стало 22,1 млн человек", - передает журналист Флориан Дикманн.

"Как установила BCG в своем новом докладе о мировом благосостоянии Global Wealth Report, эта в глобальном масштабе маленькая группа людей владеет половиной всех финансовых активов - другую половину приходится делить между собой остальным 7,6 млрд жителей Земли. В 2015 году, по оценке BCG, на долю миллионеров приходилось только 43% мировых финансовых накоплений". В докладе учитывалось исключительно финансовое имущество, то есть наличные деньги, акции, ценные бумаги или фонды, говорится в статье.

Лидировали в 2018 году по количеству частных финансовых активов Северная Америка (90,3 трлн долларов) и Западная Европа (44 трлн долларов). При этом частное благосостояние распределено в мире неравномерно, отмечает издание. "Наиболее сильно это выражено в Северной Америке, то есть в США и Канаде: здесь на долю миллионеров приходится целых 65% личных финансовых активов, общий объем которых составляет 72,8 трлн долларов". В Западной Европе миллионерам принадлежит 41% частного благосостояния. "Но здесь сверхбогатые люди играют более существенную роль, чем в Северной Америке: там люди с состоянием более 100 млн долларов владеют 7% общего благосостояния - в Западной Европе на их долю приходится 16% финансовых активов".

"При это в целом 2018 год не стал особенно радостным для состоятельных людей: во втором полугодии курсы акций регулярно падали по всему миру - что стало главной причиной относительно слабого роста благосостояния только на 1,6%. В 2017 году мировое благосостояние выросло, в свою очередь, на 6,2%".

"По оценке экспертов, до 2023 года мировое благосостояние будет расти на 5,7% ежегодно. Количество долларовых миллионеров, по мнению BCG, увеличится до 27,6 млн человек. Особенно интенсивно благосостояние будет расти в регионах с большой долей стран с пороговой и развивающейся экономикой: в Азии, Африке, Восточной Европе и Центральной Азии", - сообщает Der Spiegel.