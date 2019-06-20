Хакерство во благо отечества

"Российская хакерская среда начала развиваться с подростков, работавших за слабыми компьютерами. Затем "ботаниками" заинтересовалась спецслужба. Сегодня кибервоинов боятся по всему миру", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Ровно 18 минут и 49 секунд понадобится в среднем российским хакерам для того, чтобы взять под свой контроль сетевую инфраструктуру. По данным компании CrowdStrike, специализирующейся на безопасности и изучившей в прошлом году более 30 тыс. успешных цифровых вторжений, россияне являются самими быстрыми хакерами в мире. (...) Поэтому российских хакеров, работающих на государство, как ни одну другую группировку боятся правительства и частные компании по всему миру", - отмечает автор статьи Павел Локшин.

По мнению российского журналиста-расследователя Даниила Туровского, началось все с подростков и безобидных экспериментов. "В начале 1990-х годов в университетах, компаниях и компьютерных клубах бывшего Советского Союза появились персональные компьютеры. В Москве и других крупных городах, например, в Санкт-Петербурге, росло поколение компьютерных фанатов, которые в первую очередь хотели экспериментов", - передает издание.

"Российское государство, перегруженное переходным периодом, тогда не интересовалось ни компьютерами, ни безопасностью. Набиравший популярность интернет, который сегодня Кремль использует в качестве оружия, российская государственная власть во многом предоставила самому себе. Легальное программное обеспечение не использовал почти никто, незаконные копии западного ПО были обычным явлением", - повествует Локшин.

Будущие хакеры взламывали электронные почтовые ящики, занимались кражей данных для входа в ICQ, чтобы позлить своих товарищей.

"Но время экспериментов скоро закончилось, - продолжает издание. - Уже в конце 1990-х хакеры из России и других постсоветских стран открыли для себя новый, невероятно прибыльный источник дохода: мошенничество с кредитными картами. Жертв они находили в основном между Нью-Йорком и Сан-Франциско. Это не случайно. С одной стороны, в России кредитные карты тогда были редкостью. После краха рубля в 1998 году соотечественники предпочитали складывать деньги под матрасом, желательно в долларах. С другой, компьютерным экспертам не хватало работы, рынок труда для IT-специалистов был еще мал". В начале 2000-х на российских форумах шла оживленная торговля данными американских кредиток и инструментами, с помощью которых их можно было заполучить, говорится в статье.

Но как хакеры пришли к работе на государство? "Четкого разделения эпох в российском хакерском сообществе нет, - отмечает Локшин. - Вероятно, первые атаки по заказу Кремля или в государственных интересах были совершены уже в 1990-е годы". Толчок этому дала война в Чечне. "Тогда российские хакеры открыли для себя чувство патриотизма. Так, студенты из сибирского Томска, изучавшие информатику, атаковали новостные сайты живших в эмиграции чеченских сепаратистов. "Сибирская сетевая бригада" откровенно призывала других хакеров к атакам на онлайн-инфраструктуру сепаратистов (...). Государство этих хакеров-патриотов не преследовало", - пишет издание.

"Затем последовали атаки на российских оппозиционеров, чьи блоги и почтовые ящики взламывались хакерами, также без правовых последствий. Были осуществлены атаки на эстонские ведомства, а позднее, во время короткой российско-грузинской войны 2008 года, на правительственные учреждения Грузии. Последние атаки уже имели явные признаки согласованности с государством, ведь по крайней мере с начала 2000-х годов министерство обороны России, внешняя разведка и служба внутренней разведки ФСБ заинтересовались хакерской средой".

"В российской армии давно имеются специальные подразделения, вербующие выпускников технических специальностей. Также и засекреченные военно-исследовательские институты расширили наступательный потенциал России. В частности, за атакой на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году (...), вероятно, стоят офицеры военной спецслужбы ГРУ", - пишет Die Welt.