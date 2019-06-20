Россия высылает немецкого студента - из-за интервью

"Студент из Берлина, находившийся в Санкт-Петербурге, написал для немецкой газеты статью об экоактивистах и их протесте против планов одного олигарха. В связи с этим к студенту пришли из полиции - и теперь ему пришлось покинуть страну", - сообщает немецкое издание Die Welt.

В апреле этого года Лукас Латц опубликовал на новостном сайте еженедельной левой газеты Jungle World критический текст о планах компании РМК олигарха Игоря Алтушкина. РМК намерена открыть вблизи Челябинска горно-обогатительный комбинат. Латц был на месте, разговаривал с протестующими, беспокоящимися об окружающей среде, сделал фотографии, пишет автор статьи Филипп Фритц.

"Если бы на момент публикации статьи Латц был в Германии, все это, вероятно, не имело бы никаких последствий для него. (...) Однако до 17 июня он был в России, будучи зарегистрированным в качестве студента по обмену на филологическом факультете СпбГУ. (...) Латца отчислили и ему пришлось раньше времени покинуть Россию - его виза была действительна еще до 30 июня", - говорится в статье.

"Российские власти обвинили его в том, что у него была только студенческая, а не рабочая виза. Он якобы нелегально занимался журналистской деятельностью. В ответ на запрос Die Welt СпбГУ указывает на информацию на сайте университета и протокол об академическом обмене, подписанный со Свободным университетом Берлина, (...) согласно которому Латц не мог работать журналистом. Однако протокол, подписанный двумя университетами, действует только с 20 ноября 2018 года. На тот момент Латц уже был в России и не имел возможности прочесть его до въезда в страну. Сам он говорит, что проводил интервью в рамках исследования для своей выпускной работы, а затем дополнительно опубликовал журналистский текст в Германии", - отмечает издание.

"В любом случае российские власти грубым образом избавились от неугодного иностранного студента, - указывает Фритц. - 28 мая, спустя более чем четыре недели после того, как Латц опубликовал свой текст о гражданском протесте в Челябинске, в Санкт-Петербурге к нему в общежитие пришли два сотрудника полиции. (...) Полицейские просто зашли на кухню, только один из них показал удостоверение. Латц, как рассказал он Die Welt, был шокирован и напуган. (...) Полицейские объяснили ему всю серьезность ситуации. По их словам, он незаконно проводил интервью. (...) "О статье тогда речь еще не шла, - говорит Латц, - только об интервью, которые я проводил".

Латц подписал представленные полицейскими протоколы, что стало своего рода признанием вины и у "властей появился идеальный повод выслать его из страны", отмечает издание. "Я боялся, они мне скрыто угрожали, - говорит Латц. - Меня могли арестовать". "Проведение интервью не должно быть преступлением", - уверен студент.

В ближайшие дни делом Латца займется Свободный университет Берлина, пишет Die Welt.