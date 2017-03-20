Россия "откусывает" Балканы у Евросоюза

Во время недавнего "рабочего тура по Балканам верховному представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини пришлось признать, насколько несерьезно в последнее время относятся к Брюсселю в Юго-Восточной Европе", пишет немецкий журнал Focus.

Президент Македонии, к примеру, буквально "отшил" Могерини с ее предложениями по разрешению нынешнего кризиса, а в Сербии ее речь в парламенте сопровождалась возгласами негодования. В Косово, куда она "хотела привезти мир и решения, конфликт еще сильнее обострился после ее отъезда. А в Боснии три рассорившихся президента были готовы встретиться с гостем из ЕС только в рамках ничего не значащей протокольной встречи", говорится в статье.

Снижению авторитета ЕС, как подчеркивает издание, "способствует активная деятельность России, Турции и Китая". В частности, Москва пытается "завоевать сердца людей при помощи беспрецедентной пропагандисткой кампании". Лишь несколько дней тому назад российское новостное агентство Sputnik протрубило, что "Балканы больше не слушают Брюссель".

Турция тоже "поставила ногу в дверной проем", продолжает автор статьи, "ее база - мусульманское население". Например, в Боснии-Герцоговине Турция сделала себе имя "на восстановлении десятков разрушенных войной мечетей". Также турецкие фирмы - желанные инвесторы в текстильной промышленности Южной Сербии. Китай, в свою очередь, уже несколько лет занимается возрождением на Балканах старого Шелкового пути, делая крупные инвестиции в автомагистрали и железные дороги, связывающие Белград и Будапешт. С недавнего времени появляются и арабские инвесторы: они массово скупают земельные участки в Боснии, строят целые городские кварталы в Белграде и владеют долей в сербской авиакомпании.

"Но активнее всех - причем с большим отрывом - оказываются русские", - говорится в статье. Несколько дней назад государственный "Сбербанк" оказался в центре "экономического детектива" вокруг крупнейшего в Хорватии концерна в сфере пищевой промышленности и розничной торговли Agrokor. "Сбербанк" стал крупнейшим кредитором, и, помимо экономического интереса, он имеет и "геостратегические" цели, написала загребская газета Vecernji list.

По всей видимости, "Россия посредством мощной пропаганды на трех языках заполняет политический вакуум, который оставляет Брюссель, тем более, что в последнее время ЕС занят самим собой и другими кризисами по соседству", говорится в статье.

Более того, этот вакуум может усилиться еще больше из-за возможного ухода из региона США при новом президенте Дональде Трампе, добавляет Focus. Большинство экспертов по региону ожидают, что интерес к нему США существенно снизится.