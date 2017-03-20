Совет Pussy Riot: как бросить вызов Путину и Трампу

"Не все сравнения между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом срабатывают. Но в том, что касается трусливой потребности во власти, их неустойчивых темпераментов и их антифеминистских настроений, у этих двоих мужчин много общего", - говорится в статье Нади Толоконниковой, участницы панк-группы Pussy Riot, для американского журнала Foreign Policy.

"Путин пытается построить новый консервативный миропорядок, и Трамп - важное звено в этой цепи, - пишет Толоконникова. - В последние месяцы оба мужчины реализовали новую политику: Путин декриминализовал домашнее насилие, а Трамп вернул Global Gag Rule (политика США, согласно которой зарубежные общественные организации, получающие государственное финансирование США, не могут оказывать услуги, связанные с абортом. - Прим. ред.), которая одновременно включает в себя религиозное право и ущемляет права женщин. Оба лидера - не только антифеминисты, они, на самом деле, унижают женщин".

"Мы не должны паниковать или бояться, но вместо этого взять на себя обязательства по разрешению этих несправедливостей. В этом наша власть. Когда я вместе с друзьями сидела в тюрьме на протяжении почти двух лет, - пишет Толоконникова, - мы изо всех сил старались досаждать Путину. Мы объявляли голодовку и протестовали всеми возможными способами".

"Мужчины вроде Путина и Трампа думают, что они могут раздавить людей, - продолжает участница панк-группы. - Путин думал, что сломает нас. Но даже в тюрьме у нас были наши умы, наши души, наше счастье. В конце концов, мы не сдались". Именно так, считает Толоконникова, "можно дать отпор" Трампу и Путину. "Мы не должны их бояться".

В комментарии к статье уточняется, что текст записан со слов Толоконниковой и был отредактирован Foreign Policy. C участницей Pussy Riot беседовал журналист Рейд Стэндиш