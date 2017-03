20 марта 2017 г. Лилия Шевцова | Financial Times Россия не может жить ни с Западом, ни без него "Статус великой державы и тяга к господству вовне долгое время являются центральными компонентами российской системы персонализированной власти", - пишет в статье, опубликованной в The Financial Times, Лилия Шевцова, научный сотрудник Russia and Eurasia Programme в аналитическом центре Chatham House (Лондон). "Поскольку ресурсы сокращаются, Кремль все чаще прибегает к запугиванию либеральных демократий, добиваясь, чтобы они смирились с грандиозными амбициями России", - продолжает автор. Но Россия стоит перед дилеммой, желая "сохранить роль глобальной державы, не ослабив свою способность эксплуатировать либеральную цивилизацию в собственных целях". На взгляд автора, Россия в прошлом пользовалась западным миром в своих целях. Однако техническое отставание России "усиливает ее зависимость от либеральных демократий, попутно подрывая не только статус великой державы, но и ее независимость", - пишет автор. "Сейчас у Кремля двоякая программа: мобилизовать антизападные настроения в российском обществе, одновременно взаимодействуя с Западом и склоняя либеральные демократии к сотрудничеству", - пишет Шевцова. Кремлю также нужны новые способы удержания в сфере влияния соседей. "Взаимодействие - единственное решение дилеммы для Кремля. Но ему нужно, чтобы его победа была подтверждена Западом", - указывает политолог. "Если Запад воспротивится российскому курсу на то, чтобы "быть с Западом и против Запада", Москва повысит ставки в игре. Правда, Кремль поднажмет не с той целью, чтобы спровоцировать конфронтацию, а чтобы убедить Запад взаимодействовать на российских условиях - пусть он поймет, что безопаснее подыграть угрюмой ядерной державе, когда та играет в "страну Вообразилию". Как-никак, Запад уже подыгрывает ей десятки лет", - заключает автор. Источник: Financial Times