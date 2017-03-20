Возвращение Крыма как ход в предвыборной кампании

В 2018 году в России пройдут президентские выборы. Что предпринять для того, чтобы еще раз мотивировать уставший от выборов народ проголосовать за "долгоиграющего" президента Владимира Путина? Кремль в предвыборном сценарии делает ставку на свой внешнеполитический ход по "воссоединению с Крымом", который мировым сообществом признается нелегальной аннексией полуострова, пишет Handelsblatt.

В соответствии с российским законодательством, выборы намечены на 11 марта 2018 года, однако 18 марта имеет более символическое значение: в 2018 году в этот день исполнится четыре года с момента "возвращения" Крыма, напоминает издание.

"Путин официально еще не объявил о своем намерении участвовать в выборах, однако сегодня уже понятно, как Кремль планирует обставить "операцию переизбрания 2018": как референдум о "великом деле" Путина, после которого его популярность какое-то время держалась на отметке в 85%", - пишет автор публикации.

Как писал "Московский комсомолец", выборы в марте 2018 года будут не голосованием за Путина или против него. Это будет голосование за или против возвращения Крыма. "А кто же захочет голосовать против Путина?" - задается вопросом издание.

"Даже в таком авторитарном государстве, как Россия, непросто организовать убедительную победу на выборах для президента, стоящего в центре культа личности. Костью в горле Кремля до сих пор стоят массовые протесты против махинаций в ходе президентских выборов 2012 года. СМИ в один голос утверждают, что на этот раз руководство поставило перед собой цель реализовать проект "70/70": 70% избирательной явки и 70% голосов в поддержку Путина", - говорится в статье.

"На президентских выборах в 2012 году голосовали 65% россиян, в парламентских выборах 2016 года приняли участие лишь 48%. Как же мобилизовать избирателей?" - задается вопросом издание.

"Похоже, Кремль отбросил мысль попытаться сделать это при помощи популярного оппонента. Участвовать в выборах во что бы то ни стало хочет оппозиционный активист и борец с коррупцией Алексей Навальный - однако он вряд ли сможет выставить свою кандидатуру из-за вызывающих неоднозначные реакции обвинений в хищениях. Очередной раз попытать счастье на выборах планируют националист Владимир Жириновский и либерал Григорий Явлинский. Коммунисты ищут альтернативу своему бессменному кандидату Геннадию Зюганову", - рассказывает издание.

Внутри российского общества сменяют друг друга противоречивые сигналы: то выпускают оппозиционера Ильдара Дадина и других политзаключенных, судебные решения объявляются ошибочными. Неужели это признаки оттепели, направленной на набор очков у критически настроенного среднего класса? То проводятся обыски у правозащитников и сохраняется давление на гражданское общество. "Сенсационный арест министра экономики Алексея Улюкаева расценивается обществом не как борьба с коррупцией, а как внутренние разборки политической элиты", - пишет автор статьи.

"Даже в зрелой авторитарной системе выборы приносят с собой неуверенность для правящей элиты и шансы для ее оппонентов", - считает политолог Иван Курилла.

"А если подъема патриотизма в связи с возвращением Крыма будет недостаточно для мобилизации избирателей?" - рассуждает автор публикации. Тогда Путин может сделать ставку на эскалацию и чрезвычайные меры, предупреждает политолог Константин Гаазе в РБК. Речь идет об отставке правительства или неожиданных геополитических шагах, считает эксперт.