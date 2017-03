20 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Америка намерена раскопать, помогал ли Кремль Трампу Хотя Трамп язвит и "дезориентирует" следователей, пишут СМИ, рано или поздно США установят, как именно Москва пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года: отдельные расследования ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также ФБР. Сегодня показания в Конгрессе даст директор ФБР Коми. Советника Трампа Стоуна попросили сохранять все документы, относящиеся к России. "Российская кампания, направленная на подрыв президентских выборов [в США] в прошлом году, породила многочисленные переплетающиеся между собой расследования с конкурирующими повестками дня и сроками", - пишет The New York Times. "Сотрудники сенатского Комитета по разведке потратили несколько недель на тщательное изучение необработанных разведданных, которые позволили администрации Обамы заключить, что Россия вмешивалась в выборы, но им еще нужно получить доступ к гораздо более политически ангажированной информации - данным о контактах между россиянами и помощниками президента Трампа", - говорится в статье. Комитет по разведке Палаты представителей проводит собственное расследование, отмечает газета. При этом председатель комитета от Республиканской партии заявил, что "высшим приоритетом является разоблачить всех, кто передает журналистам секретную информацию". Со своей стороны, ФБР изучает предыдущие контакты между российскими чиновниками и помощниками Трампа, и эти "усилия, возможно, потребуют многих месяцев или даже лет", пишет издание. "Пересекающиеся расследования в некоторых случаях уже столкнулись с затруднениями из-за ангажированных саркастических выпадов и дезориентации со стороны Трампа", - говорится в статье. В понедельник состоятся первые посвященные России публичные слушания в Комитете по разведке Палаты представителей: выступят директор ФБР Джеймс Б.Коми и директор АНБ Майкл С.Роджерс. Авторы статьи подчеркивают особый интерес к вопросу, будут ли они публично опровергать утверждение Трампа, что во время предвыборной кампании в "башне Трампа" прослушивались телефоны (он сам не привел никаких доказательств). "По словам официальных лиц, изучение связей между помощниками Трампа и россиянами - это только один аспект", - говорится далее. В таких делах "ФБР стремится на столько "расследовать", сколько лучше понять характер разведывательной деятельности". Возможно, агенты не смогут ответить на один из центральных вопросов: вступал ли кто-то из предвыборного штаба Трампа в сговор с Москвой, чтобы повлиять на выборы. "Даже если ФБР выявит доказательства того, что какой-нибудь помощник Трампа вступил в сговор с Россией, найти способ использовать эту информацию в суде было бы очень сложно", - отмечают авторы. В конце прошлой недели та же газета The New York Times сообщила, что "Сенатский комитет по разведке попросил Роджера Дж.Стоуна, неформального советника президента Трампа, хранить все имеющиеся у него документы, связанные с более широким расследованием российских попыток повлиять на выборы в США". Стоуну рекомендовали "сохранять и оставлять все распечатки и всю информацию, хранящуюся в электронном виде, соответствующие указанным ниже критериям, в связи с текущим расследованием российских действий, направленных на вмешательство в американские выборы 2016 года и демократический процесс в целом", цитирует издание документ, находящийся в его распоряжении. "Стоун признал, что обменивался в Twitter сообщениями с Guccifer 2.0 - сетевым персонажем, за которым, по мнению властей, на самом деле скрываются офицеры российской разведки", - говорится в статье. Стоун выразил желание как можно скорее предоставить комитету запрашиваемую информацию. "Мне не терпится опровергнуть предположения, что у меня был ненадлежащий или преступный контакт с каким бы то ни было агентом российского государства, основываясь на фактах, а не на лживых и непристойных заголовках", - заявил Стоун. "Сегодня - четыре месяца спустя после того, как демократы обвинили его в том, что он склонил чашу весов американских выборов в пользу Дональда Трампа - директор ФБР может нанести долгосрочный вред президенту во время публичной дачи свидетельских показаний в Конгрессе", - пишет британская The Times. "Джеймса Коми допросят по двум взрывоопасным вопросам разведки, затмевавшим повестку Белого дома на протяжении недель": о природе связей предвыборной кампании Трампа с Россией и "невероятных бездоказательных обвинениях" Трампа, что его прослушивал Барак Обама, пишет корреспондент. Как напоминает автор, "рассекреченный доклад, иллюстрирующий совместные выводы 17 американских спецслужб, утверждал в январе, что Кремль распространял дезинформацию о выборах в социальных сетях". Также в докладе говорилось, что Кремль "взломал Национальный комитет Демократической партии, комитет Демократической партии по выборам в Конгресс, предвыборную кампанию Хиллари Клинтон и сайты избирательных комиссий штатов, чтобы "подорвать общественную веру в американский демократический процесс" и помочь Трампу победить Клинтон". Роджер Стоун, неофициальный советник Трампа, подтвердил, что Комитет по разведке Сената попросил его сохранить все документы, которые могут быть интересны в рамках расследования российских действий, говорится в статье. Демократы обвиняют Стоуна в том, что он знал о готовящемся взломе (якобы организованном Россией) электронной почты Джона Подесты, председателя предвыборной кампании Клинтон. За два месяца до обнародования WikiLeaks переписки Подесты Стоун написал, что скоро "настанет черед" соратника Клинтон. Сторонники Клинтон утверждают, "что регулярный поток вредоносных новостей из обнародованного WikiLeaks материала в финальный месяц президентской гонки внес свой вклад в ее поражение", как и письмо Коми Конгрессу за 11 дней до выборов, в котором он заявлял, что ФБР вновь начинает расследование по поводу использования Клинтон на посту госсекретаря личного сервера электронной почты. Что касается обвинений Трампа в адрес Обамы касательно прослушки, "как сообщалось, Коми попросил Министерство юстиции опровергнуть утверждение президента, и сегодня у него будет возможность публично осудить" это заявление, говорится в статье.