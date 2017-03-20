Председатель Европарламента: "Ответим популизму Европой действий"

В своей статье, опубликованной французской газетой Le Monde, председатель Европарламента итальянец Антонио Таяни воодушевляет Евросоюз к тому, чтобы прекратить разделение и приблизиться к своим согражданам.

Антонио Таяни - основатель партии "Вперед, Италия", бывший пресс-секретарь Сильвио Берлускони, с 2008 по 2014 год занимал пост еврокомиссара по транспорту, затем - по вопросам промышленности и предпринимательства, затем - вице-президента Еврокомиссии. С 17 января 2017 года Таяни является председателем Европарламента, информирует Le Monde.

"Через несколько дней мы будем отмечать 60-летие эры невиданной свободы для Европы. Тем не менее, сегодня европейский проект кажется как никогда далеким от своей цели. Национализм и принцип "каждый за себя" набирают силу. Впервые вместо того чтобы радоваться приему новых членов, мы вынуждены сталкиваться с выходом Великобритании из ЕС. На таком фоне мы не можем довольствоваться празднованием, состоящим лишь из красивых слов. Мы должны приблизить Европу к ее гражданам", - заявил Таяни.

"Ответим популизму Европой действий. Сейчас не время для разделения и для перекладывания наших провинностей и ошибок на другие организации или правительства. Наоборот, пришло время смело взять на себя ответственность, чтобы найти общие решения, которые будут защищать интересы наших сограждан. Чтобы снизить безработицу, в частности, среди молодежи, нам нужна более конкурентоспособная Европа, которая находится в согласии с реальной экономикой", - считает председатель Европарламента.

"Мы должны усилить европейское экономическое управление, чтобы установить настоящую конвергенцию наших экономик, так, чтобы евро гарантировал преимущества всем европейцам. Нам необходимы более простые правила и процедуры, которые не подавляли бы наших граждан и наши предприятия. Сосредоточимся на больших международных вызовах. Ни одно европейское государство не сильно настолько, чтобы в одиночку вести переговоры с США, Китаем или Россией. Только вместе мы можем реально обеспечить наш суверенитет", - говорится в статье.

"Чтобы контролировать наши границы, мы должны усилить европейский личный состав пограничной охраны и пограничных постов. Мы должны совместно гарантировать право на убежище и реформировать регламент Дублинского соглашения, чтобы сделать его более эффективным. Также мы должны проявить большую твердость, принимая тех, кто может воспользоваться этим правом, и бороться против нелегальной иммиграции, - указывает Таяни. - Мы не можем отдать управление миграционными потоками в руки торговцев людьми и террористов".

"Оценим же, насколько сегодня, как никогда, жизненно необходимо европейское единство для серьезного ответа на эти вызовы. Европа должна реформироваться, а не ослабляться. Мы можем размышлять о наших ошибках, о том, что нам нужно улучшить, но мы не вправе приходить в уныние, отвергать то, что мы уже сделали вместе. Мы единственный регион в мире, где больше не применяется смертная казнь. Именно к нам обращается весь мир, когда в тюрьму сажают журналистов, когда женщины страдают от насилия и ущемления их прав, когда политическим оппозиционерам угрожают или лишают их свободы. Мы должны оставаться системой отсчета, светочем для основных прав и свобод. Мы гораздо больше, чем рынок или единая валюта", - утверждает глава Европарламента.

"Сегодня нашей обязанностью является смена имиджа малоэффективной и бюрократической Европы. Мы должны пробудить энтузиазм и чувство принадлежности к великому проекту. Это наилучшее наследие, которое мы можем передать будущим поколениям", - подытоживает Таяни.