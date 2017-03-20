Фабьен Боссар, посредник, близкий к Москве, который позвал сына Дональда Трампа в Париж

Муж сирийской оппозиционерки Ранды Кассис, поддерживаемой Кремлем, французский бизнесмен Фабьер Боссар развивает свою сеть личных связей с начала 1990-х, пишут журналисты Le Monde Элен Саллон и Бенуа Виткин.

"Визит в Париж сына Дональда Трампа 11 октября 2016 в момент, когда он происходил, был сдержанно упомянут прессой, сейчас же он вызывает вопросы. Контакты между членами команды Трампа и Москвой становятся предметом расследования в США, и этот визит старшего сына кандидата, который играл видную роль в его избирательной команде, за месяц до выборов мог создать дополнительный канал, через который Кремль подготовил приход к власти Трампа", - говорится в статье.

"В начале марта от Trump Organization не поступило опровержения информации The Wall Street Journal, согласно которой Трампу-младшему заплатили "как минимум 50 тыс. долларов" (46 тыс. евро) за его появление на этом круглом столе в парижском отеле Ritz", - передают журналисты.

"Допросы по этому визиту касаются главным образом личности организатора встречи француза Фабьена Боссара, 44-летнего бизнесмена, который в 2006 году создал "Центр политических и иностранных дел" (CPFA) - загадочный аналитический центр, ставший организатором мероприятия. В своем интервью Le Monde Боссар заверил, что "никто его не просил организовывать что бы то ни было и не участвовал в расходах". Он также уверяет, что вопрос о западных санкций против Москвы не обсуждался, в том числе на обеде в тесном кругу, передают журналисты.

"Сеть личных связей этого человека, остающегося в тени, с Россией завязалась давно. Уже в начале 1990-х Босcар сблизился с богатыми российскими, а также украинскими и казахскими бизнесменами, позиционируя себя в качестве доверенного лица, готового оказывать мелкие услуги как потенциальный деловой партнер. Среди них россияне Борис Березовский, Сергей Пугачев, Александр Лебедев и украинцы Игорь Воронин и Дмитрий Пинчук", - сообщают журналисты.

"Перед собеседниками Боссар выставлял напоказ свои контакты с самыми высокопоставленными деятелями Франции в сфере прессы, политики и бизнеса, что позволяло ему казаться исключительно полезной и важной персоной", - говорится в статье. "Он представился мне как юридический советник Жака Ширака", - вспоминает один российский бизнесмен, который с ним встречался в конце 1990-х и видел в нем "афериста, который стремится приблизиться к рычагам власти и показаться более важным, чем он есть".

"2012 год отмечен сирийским разворотом Фабьена Боссара с помощью женщины. Его первая жена Муза Туринцева, россиянка, приехавшая в Россию в 1970-е годы, облегчила налаживание его связей с Россией, теперь подобным же образом его новая жена Ранда Кассис ввела его в сирийское досье, что возвращает его к делам Кремля", - пишут авторы.

"Эта 46-летняя сирийка с французским гражданством родилась в Дамаске в христианской семье, в августе 2012 года она была исключена из Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (CNS), объединяющей различные течения сирийской оппозиции, - говорится в статье. - Ее позиция в пользу политического перехода в сотрудничестве с президентом Башаром Асадом раздражает другие оппозиционные силы и сближает ее с Россией, союзницей Дамаска, чью военную интервенцию в октябре 2015 года она решительно поддерживает".

"Ранда Кассис тесно связана с Сергеем Лавровым, - считает Жозеф Баху, эксперт по Сирии, приглашенный исследователь Вашингтонского центра Карнеги. - Он предпочел бы представить ее как одну из значимых представительниц оппозиции, которую Москва сейчас обрабатывает".

"Мне удалось донести до Дональда Трампа, через его сына, мысль о том, что мы можем сотрудничать вместе, чтобы добиться соглашения между Россией и США по Сирии", - гордилась она на своей страничке в Facebook после парижского визита сына Дональда Трампа.

"В октябре 2015 года Боссар вместе с Кассис вручил приз CPFA "за его борьбу против терроризма" Рамзану Кадырову, чеченскому диктатору, - говорится в статье. Кульминацией новой демонстративной стратегии Боссара стало то, что в декабре 2016 года он выдвинул Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира - "провокация перед лицом сегодняшней антироссийской истерии", оправдывается он.

"Приглашение Трампа-младшего вписывается в рамки возвращения Боссара к своим прежним методам, то есть к чисто рекламному трюку? В принципе можно "нанять" Трампа-младшего онлайн. На интернет-сайте, который предлагает его услуги, его сестра Иванка также доступна для приглашения, если вы готовы выложить не менее 100 тыс. долларов", - рассуждают журналисты.

"Боссар превратился в прямого или косвенного посредника российских властей, желающих установить как можно больше контактов с близкими Дональда Трампа? Предвосхитил ли он их желания, стремясь навязать свое маленькое предприятие как участника темных связей, через которые порой ведется некая тайная дипломатия? - пишут журналисты. - В конце ноября Кассис призналась The Wall Street Journal, что рассказала в Москве, в частности вице-премьеру министра иностранных дел Михаилу Богданову, о своих связях с сыном Дональда Трампа".