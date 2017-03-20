Белковский: "Путин хочет заставить страны Запада пойти ему навстречу"

Внешние действия, порой жестокие, руководствующиеся заботой о признании своей страны, единоличное и прагматичное осуществление власти... Политолог Станислав Белковский, учредитель "Института национальной стратегии", главный политический эксперт телеканала "Дождь", описывает сегодняшнюю стратегию российского президента. Интервью взяла журналистка Liberation Вероника Дорман.

"Как можно определить российскую внешнюю политику?" - спросила журналистка.

"Речь идет не о противостоянии Западу, а о конфронтации с целью заставить Запад полюбить Россию. Нужно вспомнить, что Владимир Путин, придя к власти, был атлантистом и проевропейцем. Но после целого ряда разочарований он в конце концов убедился, что Запад ему постоянно лжет. В 2007 году в своей знаменитой и одиозной Мюнхенской речи он предупредил: "Мы приходим с деньгами, а не с танками, примите нас, пока не поздно", - напомнил Белковский. - А теперь месседж изменился: "Мы приходим с танками до тех пор, пока вы не согласитесь на примирение".

"Путин не собирается вступать в союз с США против ЕС. Единственное, что ему нравится в Трампе, - что тот антисистемный кандидат. Но с точки зрения политической, Путин не надеется ни на что хорошее и не питает никаких иллюзий. На самом деле Путин хочет найти общий язык с Западом. Российские действия на Ближнем Востоке и на Украине не являются самоцелью, это инструмент, призванный вынудить страны Запада действовать, пойти ему навстречу. Чтобы обозначить сферы влияния, где постсоветское пространство будет оставлено за Россией. И еще чтобы смягчить санкции, в отсутствие их отмены", - уверен политолог.

"Каковы перспективы разрешения украинского конфликта?" - спросила интервьюер.

"Главное препятствие - это сама Украина. Элиты, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году, недооценили масштаб своей ответственности. Перспективы быстрой интеграции в ЕС были потеряны. Сначала необходимо решить внутренние проблемы. Донбасс - это замороженный конфликт на неопределенное время. И Крым останется российским... Поскольку ни большинство крымского населения, ни большинство россиян не согласятся на возвращение к Украине", - ответил собеседник издания.

"Почему Марин Ле Пен является кандидатом Кремля?" - поинтересовалась журналистка.

"Потому, что она тоже антисистемная и способна на политически некорректные действия, такие, как поиск денег в России для финансирования своей президентской кампании. Это может понравиться Путину. Но это не означает, что он делает ставку на нее", - пояснил Белковский.

"Как бы вы описали российскую внутреннюю политику?" - спросила журналистка.

"Как шизофреническую, - ответил Белковский. - Экономические реформы необходимы, но власть не желает их запускать. Путин консерватор, он считает, что реформы всегда стоят дороже, чем их отсутствие. Власть заставляет поверить в оттепель, но в то же время множит, разнообразит и ужесточает методы давления на недовольных и непокорных".

"Путин окружил себя "политбюро", кругом приближенных, которые помогают ему принимать решения?" - спросила интервьюер.

"Нет, политбюро не существует. Это советское понятие предполагает постоянный состав, регламент и распределение задач. Ничего подобного вокруг Путина нет. В голове Путина все распределено по секторам деятельности. (...) А что касается дипломатических и военных решений, Путин принимает их сам", - ответил эксперт.

"На кого полагается власть Путина?" - поинтересовалась Дорман.

"Он не зависит ни от кого. Это национальный идол, он воплощает Россию. Одна из причин, которые порождают недовольство в элитах, это конфликт с Западом", - ответил Белковский.

"Думают ли уже в России, что будет после Путина?" - спросила интервьюер.

"Все об этом думают. Но мысленно, потому что рискованно высказывать такого рода соображения вслух, - ответил собеседник издания. - Если Путин решит покинуть Кремль, то власть перейдет не к оппозиционеру, а к назначенному им наследнику. Я вижу двоих: Дмитрий Медведев, естественно, и Алексей Дюмин, один из его бывших телохранителей, ставший замминистра обороны".

"В каком состоянии находится российская оппозиция?" - спросила журналистка.

"Она разнородна и бессильна. Она рассуждает по тому же принципу, что и Владимир Путин, ухода которого она требует: кто не с нами, тот против нас. Оппозиция не способна объединиться надолго и эффективно. Есть несколько примечательных персонажей, таких как Алексей Навальный. Но он слишком сосредоточен на самом себе", - считает Белковский.