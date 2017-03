20 марта 2017 г. Рик Лаймен | The New York Times Европейские неофашисты выходят из тени "Благоговейно склонив голову, Роберт Швец бережно положил букет кроваво-красных цветов к подножию единственного известного памятника Йозефу Тисо, который во время войны был лидером фашистов в Словакии", - повествует корреспондент The New York Times Рик Лаймен. "Неофашистская культурная организация Швеца "Словацкое движение возрождения" много лет была крохотной и маргинальной. Но теперь он собирает намного больше народу: недавно пришло 200 человек, чтобы вместе с ним восславить фашистское прошлое страны и выкрикивать приветствия времен фашистов: "Na Straz!" - "На страже!" Швец так осмелел, что сейчас превращает свое движение в политическую партию и планирует баллотироваться в парламент", - говорится в статье. Швец объявил текущий год "годом Йозефа Тисо". "Он намерен посвятить его реабилитации имиджа этого бывшего священника, который сотрудничал с нацистами, а в 1947 году был повешен как военный преступник", - пишет автор. "Европейские неофашисты раньше держались в тени, но теперь снова выходят на арену. Это происходит спустя более чем 75 лет с тех времен, когда сапоги нацистов ступали по Центральной Европе, спустя двадцать лет после того, как возрождение неонацистов в форме скинхедов и сторонников превосходства белой расы препятствовало переходу к демократии. В Словакии неофашисты побеждают на выборах региональных руководителей и получают мандаты в многопартийном парламенте, который надеются заменить властью сильного правителя", - пишет издание. Газета отмечает, что пока неофашисты находятся "на обочине" европейской политической жизни. И все же это еще один признак нынешних политических бурь. "Совсем как усиление ультраправых партий вынуждает многих политиков-центристов сдвинуться вправо, точно так же популистские настроения ободрили самые экстремистские правые группировки, которые флиртуют с фашистской политикой, восходящей ко Второй мировой войне, или даже перенимают эту политику", - говорится в статье. "Раньше профашистские симпатии утаивались, - говорит Габриэль Сипос, директор словацкого отделения Transparency International. - Родители говорили детям: "Такие вещи нельзя говорить в школе". Теперь в публичном пространстве можно высказывать то, что раньше было нельзя". В Словакии неофашизм завоевал себе определенный плацдарм, считает издание. В прошлом году партия под руководством неофашиста Мариана Котлебы получила в парламенте 14 мандатов из 150. Ее энергично поддержала молодежь и другие избиратели, голосовавшие впервые. В 2013 году Котлеба был избран губернатором области Банска-Быстрица. "39-летний Котлеба, недавно переименовавший свою партию в "Котлеба - Народная партия Наша Словакия", раньше появлялся в форме, напоминавшей ту, что носили в словацком государстве во время войны. Когда же он и его партия прошли в парламент, форма исчезла, а Котлеба стал ругать уже не евреев, а иммигрантов и цыганское национальное меньшинство", - говорится в статье. Издание полагает: "Но идея, которую организации Котлебы, Швеца и им подобные проводят подспудно, не изменилась: они считают, что при фашистском правительстве Словакии было лучше". Котлеба не откликнулся на просьбы дать интервью The New York Times. Швец, со своей стороны, заявил в интервью, что его организация не является неонацистской. "Когда американцы приходят со своими флагами в парки или на публичные мероприятия, никто ничего не говорит, - заметил Швец. - А когда это делаем мы, нас называют неонацистами. Знаете ли, ничего нет легче, чем навешивать ярлыки". Источник: The New York Times