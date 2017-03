20 марта 2017 г. Мэгги Хаберман | The New York Times Сенаторы попросили советника Трампа сохранять все документы, относящиеся к России "Сенатский комитет по разведке попросил Роджера Дж.Стоуна, неформального советника президента Трампа, хранить все имеющиеся у него документы, связанные с более широким расследованием российских попыток повлиять на выборы в Соединенных Штатах, - сообщает Мэгги Хаберман в статье, опубликованной The New York Times в конце прошлой недели. - Отправленное Стоуну письмо, копия которого имеется у NYT, представляет собой первое публичное свидетельство о размахе расследования, ведущегося комитетом, и возможных связей штаба Трампа". Сенатский комитет попросил Стоуна, находящегося также в центре внимания других федеральных следователей, "сохранять и оставлять все распечатки и всю информацию, хранящуюся в электронном виде, соответствующие указанным ниже критериям, в связи с текущим расследованием российских действий, направленных на вмешательство в американские выборы 2016 года и демократический процесс в целом", цитирует Хаберман. "Стоун подтвердил существование этого письма, датированного 17 февраля. Однако он сказал, что получил его только в пятницу, по электронной почте. Стоун признал, что обменивался в Twitter сообщениями с Guccifer 2.0 - сетевым персонажем, за которым, по мнению властей, на самом деле скрываются офицеры российской разведки", - говорится в статье. Стоун выразил желание как можно скорее предоставить комитету запрашиваемую информацию. "Мне не терпится опровергнуть предположения, что у меня был ненадлежащий или преступный контакт с каким бы то ни было агентом российского государства, основываясь на фактах, а не на лживых и непристойных заголовках, - заявил Стоун. - Я готов прийти добровольно, чтобы не было заголовков о "повестке в суд". "Стоун, месяцами категорически отрицающий все обвинения, привлек двоих адвокатов - помогать ему реагировать на расследование, в надежде добиться от федеральных следователей либо публикации информации, либо заявления, что дела не существует", - говорится в статье. "Спецслужбы, продавливающие этот лживый сюжет о России с помощью ряда незаконных сливов, повредили моей способности зарабатывать на жизнь и пачкают мою репутацию, - заявил Стоун. - У правительства нет никаких свидетельств того, что я был в сговоре с российским государством". Источник: The New York Times