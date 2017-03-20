ДНР и ЛНР: медленно, но верно в лоно российской империи

Спустя три года с момента российской аннексии Крыма становится очевидным, что Донбасс все больше оказывается во власти Москвы, пишет Sueddeutsche Zeitung.

"В будущем году 18 марта, в четвертую годовщину аннексии, президент Путин планирует свое четвертое по счету народное чествование: в Москве говорят, что его триумфальное переизбрание в 2018 году должно прийтись как раз на годовщину "воссоединения Крыма с Россией". День выборов и эта предвыборная тема еще раз продемонстрируют равнодушие к международному сообществу и дальнейшее унижение Украины", - считает автор статьи Катрин Калвайт.

"Крым - это известно и Киеву, и западным столицам - надолго стал неотъемлемой частью российской империи. Его возвращения никогда и не предусматривалось, лучшим доказательством чего является отсутствие переговоров по этому вопросу", - пишет Колвайт.

По-другому долгое время дело обстояло с теми частями Донбасса, в которых сепаратисты провозгласили так называемые "народные республики". "Несмотря на очевидную безнадежность, в Минске все еще проводятся переговоры по мирному урегулированию, поскольку плана B нет. Если их прервать, антироссийские санкции лишатся своего обоснования", - говорится в статье.

На этом фоне, продолжает журналистка, медленно, но верно происходит переход ДНР и ЛНР во власть Москвы. "При этом Москва представляет себя в роли не вовлеченной в "гражданскую войну" третьей стороны и отрицает любое вмешательство - за исключением помощи из чисто альтруистических соображений. Подобная позиция абсурдна и цинична, - говорится в статье, - однако она стала отправной точкой для начала переговоров в Минске. Стороны были вынуждены закрыть глаза на этот фарс и обратились к Москве с просьбой повлиять на сепаратистов".

"Похоже, эта игра с распределенными ролями подходит к концу. Путин расставляет точки над i; местные сепаратисты шаг за шагом лишаются власти, а политические структуры постепенно русифицируются. Вполне возможно, что кремлевский автократ воспользуется подвернувшейся возможностью, которую предоставляет ему ослабленная избирательными кампаниями Европа и до сих пор лишенный ориентиров президент США", - отмечает журналистка.

Украинская власть, со своей стороны, делает все возможное для того, чтобы "зацементировать отделение" своих территорий, говорится в статье. Во внутриполитической схватке победили те, кто добивался полной транспортной блокады "оккупированных территорий", - чтобы, по официальной версии, не играть на руку сепаратистам. Но причины, замечает автор, могут быть гораздо многообразнее.

"Похоже, в Киеве крепнет убеждение, что в перспективе лучше смириться с потерей территории, чем продолжать войну. По всей видимости, альтернатива Минским соглашениям все-таки существует - и разрабатывается она не за столом переговоров в ОБСЕ. Обсуждают ее за закрытыми дверями в Москве и в Киеве", - предполагает Калвайт.