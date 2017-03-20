Чего Ангела Меркель добилась от Дональда Трампа?

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон к Дональду Трампу "упрочил позицию Меркель в качестве политического противовеса новому американскому президенту", пишут Ханс Монат и Томас Зайберт на страницах немецкой газеты Tagesspiegel.

Отныне, хочет того Меркель или нет, она является "последней надеждой Запада", как заявил бывший заместитель госсекретаря США по связям с общественностью Джеймс Рубин. Своим сумасбродным поведением и подчеркиванием национальных американских интересов Трамп частично отказывается от ведущей роли США в мире, и в результате эту нишу придется заполнять Меркель. В ближайшие месяцы ей придется спорить с президентом США в таких вопросах, как свободная торговля, вооружение и миграционная политика. Статья в издании Politico, в которой Рубин написал об этом, была названа: "Глава свободного мира встретилась с Трампом".

"Меркель не особо любит подобное обозначение, но в действительности она - единственный западный политик, который может дать отпор Трампу", - отмечают журналисты. На следующий день после визита канцлера в США многие американские СМИ написали о различиях в поведении обоих политиков во время встречи в Белом доме. В частности, Трампа очень сильно раскритиковали за отказ пожать руку Меркель в Овальном кабинете. "А язык тела как Меркель, так и Трампа показал, что Трамп чувствует себя слабым в присутствии Меркель", - заявил медийный эксперт Джоэль Зильберман интернет-сайту Attn. По его словам, фото из Овального кабинета четко показали, "кто на самом деле является главой мира, и победа не за Трампом". Общая пресс-конференция, как сказал телеведущий MSNBC Крис Мэтьюс, "показала, кто на самом деле был там главным. Трамп ненавидит Меркель".

Досталось Трампу, как говорится далее, не только в СМИ: многие американские политики и эксперты испытывают тревогу из-за националистического курса правительства. К примеру, сенатор от демократов Крис Мэрфи полагает, что "падение авторитета США в мире приведет к тому, что в будущем стране будет тяжелее находить союзников". А бывший американский топ-дипломат Николас Бёрнс назвал сделанное Трампом на пресс-конференции с Меркель заявление о прослушке со стороны экс-президента Барака Обамы "низшей точкой его президентства".

Президент авторитетного Совета по международным отношениям Ричард Хаас также опасается "снижения авторитета США в мире из-за того, что правительство поддерживает курс на протекционизм и ссорится с союзниками". По его словам, хотя во время встречи Трамп и опроверг упреки в изоляционизме, но все равно доказал, что позиции, на которых он стоит, не имеют ничего общего с традицией американской политики. Все эти политические сигналы ставят Меркель, главу политически и экономически сильнейшей страны Европы, в позицию главного противника Трампа".