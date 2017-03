20 марта 2017 г. Марк Беннеттс | The Times Непокорный противник Путина начал избирательную кампанию "Крупнейший критик Владимира Путина внутри страны пренебрег угрозами и запугиванием и открыл избирательные штабы в Сибири в попытке вынудить Кремль разрешить ему участвовать в президентских выборах в марте следующего года", - пишет The Times. "Нам нужно показать людям, что существует альтернатива ворам, захватившим власть в нашей стране", - прокричал Алексей Навальный, в то время как полиция пыталась разогнать митинг в рамках его избирательной кампании в Томске. Издание напоминает, что Навальный осужден условно, и, по российскому закону, всякий, осужденный за уголовное преступление, не имеет права избираться на общественную должность. "Однако, согласно конституции, это применимо только к тем, кто находится в тюрьме, и Навальный прибег к этому, чтобы сохранить давление на власти", - говорится в статье. Это означает открытие десятков предвыборных штабов от Владивостока до Сочи. По словам Навального, он собрал 26,3 млн рублей путем общественных пожертвований всего за три месяца, и 40 тыс. человек записались волонтерами в его штаб, пишет издание. "Ранее Навальный открыл несколько избирательных штабов в больших городах ближе к Москве, но его поездка на этих выходных в Сибирь стала его первой вылазкой в самое сердце России", - отмечает автор. Навальный продолжил вести кампанию в Кемерово, перед поездкой на Алтай, в один из беднейших регионов России, говорится в статье. "Подобные города имеют чрезвычайное значение для планов Навального, - считает политолог Дмитрий Орешкин. - Ему нужно завоевать сердца местного населения и местной политической элиты. Во многих регионах растет недовольство Москвой". Источник: The Times