Что будет делать дальше президент России Владимир Путин?

"Какими могут быть следующие шаги российского президента Владимира Путина в отношении Европы, Запада и Соединенных Штатов, во имя продвижения российских интересов на международном уровне?" - интересуется в UPI старший советник Атлантического совета (Вашингтон) Харлан Уллман.

"Путина описывают как человека, который читает и учится у истории, - говорится в статье. - Если так и есть, российскому президенту надо углубиться всего на четыре или пять десятков лет, чтобы получить подходящие уроки. Самый уместный - треугольная политика президента Ричарда Никсона, уравновешивающая Советский Союз и взаимодействие с Китаем. Второй - жесткая позиция Рональда Рейгана по ядерному оружию средней дальности, которая в конце концов привела к заключению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Москвой и Вашингтоном".

"Что видит Путин, глядя на геостратегический пейзаж? - задается вопросом автор. - Во-первых, монолитная, казалось бы, сплоченность НАТО и ЕС лежит в руинах. (...) Во-вторых, условия на Ближнем Востоке и в Персидском заливе еще благоприятнее, чем раньше, для российского вмешательства. (...) Как же может работать изобретательный ум Путина (или его окружения)?"

"Если Путин так умен, как полагают некоторые, возможности слишком велики, чтобы их упускать, - говорится в статье. - Использовавшееся в прошлом военное устрашение посредством проводившихся без предупреждения учений и наращивания военного присутствия на границах будет заменено как тонкими, так и "активными" мерами. Подобно Никсону, использовавшему раскол между Китаем и Советским Союзом, Путин будет нажимать на линии разлома в [американо-китайском] альянсе. Более близкие отношения с Турцией дадут возможность влиять как на Северную Европу, так и на Сирию, особенно если создастся впечатление, что Анкара движется к московской орбите".

"Пропаганда, фальшивые новости, дезинформация и введение в заблуждение, взломы и подкуп политических попутчиков в этих государствах - инструменты, которые Кремль умеет использовать. И если западное согласие нельзя полностью разрушить, маловероятно, что российское вмешательство станет новым громким скандалом, вокруг которого НАТО и ЕС могут снова объединиться, как во время холодной войны. Принимая во внимание напряженность в Персидском заливе и неуверенность в том, что будет, когда падут Мосул и Ракка, российское влияние без участия большого количества вооруженных сил определенно будет расти. Дополнительное преимущество - то, что, если администрация Трампа продолжит отправлять все больше войск на борьбу с ИГИЛ*, ее может затянуть в трясину".

"Насколько умен Путин, покажет время", - резюмирует автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.