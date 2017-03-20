Председатель комитета Европарламента по внешней политике: "Балканы - крайне опасный регион"

В беседе с Die Welt председатель комитета Европарламента по внешней политике Дэвид Макаллистер предостерегает от растущего влияния России в Сербии.

"Во многих странах Западных Балкан сегодня неспокойно. Одновременно с этим Россия, Турция, Китай и Саудовская Аравия с Катаром пытаются усилить свое влияние в регионе. Опасный замес", - констатирует автор публикации Кристоф Б. Шильц.

"Балканы - крайне опасный регион, в котором в ближайшее время из-за безответственных действий могут с новой силой разгореться конфликты, которые, казалось, были давно потушены", - замечает Макаллистер. По его словам, Евросоюз всеми силами пытается противодействовать этому.

В 2003 году, напоминает Die Welt, главы государств и правительств в ходе саммита в греческих Салониках пообещали государствам на западе Балкан - Сербии, Албании, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине - вступление в ряды ЕС. С тех пор мало что произошло, говорится в статье.

"ЕС хочет вдохнуть свежие силы в переговоры по вступлению, - пишет издание. - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в начале марта в ходе своего визита в Белград, что у нее есть "послание для Сербии и всего региона" и что после выхода Британии Евросоюз пополнится новыми членами. Сербия, выразила уверенность дипломат, будет одним из них". Надежды на вступление есть и у Албании - переговоры с этой страной, по словам Макаллистера, начнутся не позднее 2018 года.

Комментируя ситуацию с Сербией, председатель комитета Европарламента по внешней политике указывает на то, что, несмотря на позитивные сигналы, в стране существуют и проблемы. "Москва пытается усиливать свое давление на СМИ, отдельные части политического ландшафта, а также гражданское общество Сербии. Россия целенаправленно проводит здесь политику дестабилизации. Это становится поводом для беспокойства", - предостерегает европейский политик. Он указывает на то, что ЕС оказывает самую масштабную финансовую поддержку Сербии - до 2020 года запланировано выделить на реформы и экономические проекты в стране около 1,5 млрд евро.

"Однако сербским обществом Россия воспринимается как главный покровитель. Для Евросоюза это может означать лишь то, что нам следует сделать более очевидной нашу помощь - посредством сербских политиков и гражданского общества", - считает Макаллистер.

Открытым остается вопрос о том, как тесно могут сотрудничать кандидат на вступление в ЕС Сербия и Россия. В мае 2014 года Россия и Сербия заключили "стратегическое партнерство" - обе стороны в рамках договора обязались обмениваться разведданными и проводить совместные военные учения. Кроме того, пишет автор статьи, до президентских выборов, намеченных на 2 апреля этого года, Сербия на безвозмездной основе ожидает поставку двух российских истребителей МиГ.

Пророссийский настрой в Сербии ощутила и глава европейской дипломатии Могерини, сообщает Die Welt. В ходе ее визита в парламент в Белграде несколько депутатов от оппозиции скандировали: "Сербия, Россия - Евросоюз нам не нужен". Многие в Брюсселе восприняли это как тревожный сигнал.

"Неслучайно и глава Еврокомиссии Юнкер заявляет о намерении приободрить страны Западных Балкан. Хотя он еще осенью 2014 года исключил вступление каких-либо новых стран в ЕС до 2020 года, однако выразил в интервью Bild уверенность в том, что в будущем в Евросоюз будут входить более 30 государств", - передает издание.

Как заявил в интервью немецкому таблоиду Жан-Клод Юнкер, он не ждет, что за Британией о намерении выйти из ЕС заявят и другие страны. "Напротив, остальные члены Евросоюза снова влюбятся друг в друга и смахнут пыль с клятв верности, данных ЕС".

Что касается вступления Турции в ЕС, то, по словам Юнкера, переговоры могут провалиться не из-за отсутствия на то воли стран-членов Евросоюза, а "из-за нежелания турок вводить европейские стандарты".