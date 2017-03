20 марта 2017 г. Обзор прессы | The Wall Street Journal Журналисты обнаружили новые сведения о предполагаемых "российских связях" Майка Флинна Хотя Майк Флинн уже покинул пост советника по национальной безопасности в администрации Трампа, шум вокруг его фигуры не улегся. В минувшие выходные The Wall Street Journal опубликовала новые подробности контактов Флинна с россиянами. "Майк Флинн не отчитался об общении в 2014 году с женщиной, имеющей российское и британское гражданство", - извещает в заголовке газета. Статью подготовили журналисты Кэрол Э.Ли, Роб Барри, Шейн Харрис и Кристофер С.Стюарт. "В 2014 году в Великобритании, на конференции по безопасности, Флинн общался с аспиранткой, имеющей двойное гражданство - российское и британское. Этот контакт был замечен американской разведкой, но Флинн, который в то время был директором разведуправления Пентагона, о нем не отчитался", - утверждает издание, ссылаясь на "информированные источники". "В феврале 2014 года, на Кембриджском семинаре по делам разведки (форуме бывших сотрудников разведслужб, который проводится в Кембриджском университете), Флинн познакомился со Светланой Лоховой. По словам двух человек, которые присутствовали на мероприятии, в то время Лохова была аспиранткой и изучала историю российской разведки", - пишет издание. Газета пересказывает слова неназванного "отставного высокопоставленного американского чиновника": "В документах не зафиксировано, что Флинн доложил в службу безопасности министерства обороны о своем общении с Лоховой. Поскольку Флинн занимал пост директора разведуправления министерства обороны (ведомства в составе Пентагона, которое является крупнейшей разведывательной службой в вооруженных силах США), ожидалось, что он будет извещать чиновников обо всех контактах с незнакомыми ему иностранцами, особенно с лицами из недружественных стран типа России". Газета разъясняет: "Норма о "самодонесении" по поводу таких контактов не является железным правилом, но обычно чиновникам, которые имеют столь масштабный, как у Флинна, допуск к секретной информации, рекомендуется расценивать попытки незнакомых иностранцев завязать с ними контакт как потенциальные попытки разузнать конфиденциальную информацию или даже завербовать высокопоставленное должностное лицо в интересах иностранного правительства". Дэн О'Брайен, в то время возглавлявший представительство разведуправления министерства обороны США в Лондоне и тоже присутствовавший на семинаре, сказал, что на мероприятии не произошло ничего, что показалось бы ему неуместным. Между тем Прайс Флойд, официальный представитель Флинна, заявил, отвечая на вопросы об общении Флинна с Лоховой: "Это лживая история". "Попросту неверен вывод, что контакт генерала Флинна с российской гражданкой, описанной в этой истории, следует рассматривать не как случайный контакт, а как что-то другое", - добавил он. "Лохова воздержалась от комментариев. Ее спутник жизни Дэвид Норт подтвердил, что Лохова встречалась с Флинном на мероприятии, где между ними "был 20-минутный публичный разговор", но сказал, что "с тех пор они не встречались и не разговаривали", пишет издание. "Фирма утверждает, что российская компания заплатила Майку Флинну за речь на темы логистики и безопасности", - таков заголовок второй статьи. "Российская грузовая авиакомпания, выплатившая Флинну тысячи долларов, утверждает, что это был гонорар за речь в 2015 году, произнесенную им в Вашингтоне на конференции о логистике и национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Африке", - пишет журналист Пол Сонн. "Авиакомпания "Волга-Днепр" заявила, что в августе 2015 года Флинн выступил на конференции в Вашингтоне, которая спонсировалась ее американским филиалом наряду с Battle Born Munitions Inc. (зарегистрированной в Неваде компанией, которая занимается импортом боеприпасов и маркетингом вертолетов)", - сообщает издание. Газета напоминает: в четверг американский конгрессмен обнародовал документы, "демонстрирующие, что в августе 2015 года Флинн получил от "Волга-Днепр" 11250 долларов через лекционное бюро Leading Authorities Inc, с которым у него контракт". (См. Документы показывают, что Майк Флинн поработал на несколько российских компаний и ему заплатили более 50 тыс. долларов.) Газета приводит заявление компании "Волга-Днепр": "На момент своего участия в конференции генерал Флинн был отставным офицером и не участвовал в предвыборной кампании президента Трампа, и, разумеется, в то время его назначение на пост советника национальной безопасности не могло быть причиной его приглашения в качестве докладчика". Авиакомпания заявила, что Leading Authorities сама порекомендовала им Флинна в связи с темой конференции. На конференции Флинн "говорил о проблемах безопасности и о меняющейся обстановке на Ближнем Востоке в связи с усилением радикального ислама", сообщил Фред Хис, главный управляющий Battle Born Munitions.