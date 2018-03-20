Гарри Каспаров: "Путин - диктатор"

В России прошли президентские выборы, победителем, как и ожидалось, стал Владимир Путин. По предварительным данным, он набрал 76,6% голосов. "На его победу бросают тень многочисленные обвинения в имевших место фальсификациях. Кроме того, к выборам не был допущен основной оппонент Путина Алексей Навальный", - пишет Bild.

В беседе с изданием один из самых непримиримых критиков действующего российского президента, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал Путина "диктатором, который останется всесильным до тех пор, пока мы это ему позволим".

По мнению Каспарова, канцлер Ангела Меркель не должна поздравлять Путина с переизбранием, поскольку выборы не имели никакого отношения к демократическому процессу.

Каспаров убежден в том, что за атакой на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит именно Путин. "Даже если не принимать во внимание тот факт, что британское руководство считает, что за преступлением стоит российская власть, Путин и в прошлом преследовал всех тех, кто, по его мнению, предал его и его режим", - говорит собеседник Bild.

"Владимир Путин представляет собой насущную угрозу для глобальной демократии", - уверен Каспаров. Путин стоит за манипуляциями на выборах, за "геноцидами" и игнорирует международное право. "Путин ведет войну с Европой", - утверждает Каспаров.

Маркус Вебер, глава ведущей фракции в Европарламенте, Европейской народной партии, также считает, что "президент Путин привлекает всевозможные средства, чтобы расшатать суверенитет других государств и дестабилизировать порядок и безопасность внутри Европы и за ее пределами. Поэтому можно утверждать: Путин ведет войну против Запада с привлечением современных средств" (см. полный текст интервью).