Глава Минобороны ФРГ: "Путин уже давно нам не партнер"

Шеф Кремля Владимир Путин одержал победу на президентских выборах в России, набрав 76,6% голосов. Можно ли ему что-то противопоставить? Или Запад слишком слаб и не может против него ничего поделать? На эти вопросы корреспондентам Bild ответила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"То, что делает Путин, является постоянной провокацией и разжиганием конфликтов. Он дестабилизирует обстановку, подспудно провоцируя кризисы", - считает министр.

При этом фон дер Ляйен выступает против того, чтобы называть недавние российские атаки против Запада "войной": "Нужно хорошо обдумать, что все это для нас значит, - в том числе и в рамках НАТО".

Одновременно глава Минобороны ФРГ осудила действия России в Сирии. "В Сирии творятся чудовищные вещи - Россия вместе со своим союзником Асадом демонстрирует беспощадность", - сказала она.

Фон дер Ляйен считает, что на Путина можно повлиять в первую очередь экономическими санкциями. "Самое главное, не противодействовать Путину его же методами, не реагировать его же средствами - следует использовать собственные: подумать над тем, что может по нему больно ударить и сможет убедить вернуться к конструктивной позиции".

Комментируя отравление бывшего двойного агента в Великобритании, фон дер Ляйен сказала, что "все данные, которые британцы нам предоставили, указывают на Россию".

"Когда станет известно, куда ведут все следы, европейское сообщество должно будет решить, как реагировать", - министр не исключила при этом возможность введения новых санкций.

"Путин уже давно не является нашим партнером", - уверено заявила глава оборонного ведомства ФРГ. Однако "врагом" она называть его не стала, поскольку "это тут же закроет перед нами все двери".

Комментируя недавнее требование главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина ввести санкции против экс-канцлера Герхарда Шредера из-за его деловой активности в России, министр указала, что этот вопрос необходимо тщательно изучить и подойти к нему "осторожно и взвешенно".