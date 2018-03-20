Лондонская ссора между пропутинскими магнатами испытывает терпение Кремля

Спор между российскими миллиардерами Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской "простирается от арктических шахт до Высокого суда в Лондоне", пишет Bloomberg. Журналисты Юлия Федоринова, Илья Архипов и Ирина Резник пишут: "Пока британский судья готовится вынести решение о мелких изменениях структуры собственности, которые могут оказать большое влияние на сибирский металлургический гигант "Норильский никель", первые признаки реакции, исходящие от кремлевских инсайдеров, наводят на мысль, что один давний союзник Путина, возможно, имеет преимущество над другим".

"Один высокопоставленный чиновник сказал, что Путин испытывает неудовольствие, когда ведущие бизнесмены предпочитают урегулировать ссоры публично за рубежом, как сейчас делает Дерипаска, а не кулуарно. Сейчас, когда Британия обвиняет Россию в нападении с применением нервно-паралитического вещества на шпиона-перебежчика в английском парке (так в оригинале. - Прим. ред.), это особенно щекотливый вопрос. Обоим сторонам следует понять, что это неудачный момент для ссоры, сказал источник", - пишет издание.

"Дерипаска также навлек на себя раздражение высокопоставленных чиновников из-за того, что еще два человека, близких к Кремлю, назвали чередой просчетов. Они сослались на его описанные в публикациях связи с Полом Манафортом, экс-главой избирательного штаба Трампа, а также на секс-скандал, превратившийся в сенсацию в СМИ. Все три источника сказали, что Путин предпочитает не ввязываться в конфликты в бизнесе, хотя в случае "Норникеля" он раньше так поступал, даже намекая на возможную национализацию", - пишет издание.

В центре спора - компания "Норникель". По мнению издания, для Путина ситуацию усложняют связи Потанина и Дерипаски с покойным президентом Ельциным. Эти связи "имеют ключевое значение для перемирия в "Норникеле", которое Путин помог заключить в 2012 году, а также касаются сути текущих споров. В рамках той договоренности Роман Абрамович (один из первых сторонников Путина, имевший, по некоторым сведениям, квартиру в ельцинском Кремле) и Валентин Юмашев (зять Ельцина, отец Полины - жены Дерипаски, проживающей отдельно от него) стали посредниками. Потанин и Дерипаска продали Абрамовичу примерно по 2,5% "Норникеля" каждый и передали ему свои права голосования, соответствующие еще 7,5% доли каждого из них. Абрамович согласился на пятилетнее замораживание своих собственных акций, но в декабре срок истек, и теперь он стремится обратить акции в наличные деньги, что побудило Дерипаску подать в Лондоне иск ради сохранения существующего положения", пишут авторы.

"В текущем месяце судья постановил, что Абрамович может продать примерно две трети своего пакета в размере 6,4% акций обоим владельцам "Норникеля" на пропорциональной основе, при условии, что на заседании в мае транзакции будут утверждены. В четверг Потанин выполнил свою часть обязательств по договоренности, увеличив свою долю почти до 33%. Если сделка Дерипаски по приобретению акций завершится, его пакет акций чуть-чуть не дотянет до 30% - порогового значения, которое повлечет за собой принудительное предложение другим акционерам, причем его кредиторы будут энергично возражать против такого шага, говорят информированные источники", - пишет издание.

"А в пакте от 2012 года есть еще одно положение, которое стремится обойти Дерипаска, чьи отношения с дамой, называющей себя секс-экспертом, попали в заголовки международной прессы. Если доля Абрамовича будет ниже 1%, то единственным арбитром в споре может сделаться Юмашев - дед двоих детей Дерипаски", - говорится в статье.