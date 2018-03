20 марта 2018 г. Нико Хайнс | The Daily Beast Cambridge Analytica предлагала шантажировать политиков украинскими проститутками Журналисты телеканала Channel 4 под видом потенциальных клиентов пообщались с руководством аналитической компании Cambridge Analytica. Те предлагали заманивать политических противников в ловушки с помощью взяток и проституток, а затем распространять компромат в сети. Топ-менеджеры, обещавшие необычные пропагандистские стратегии, попали на видео, сообщает The Daily Beast. В минувшие выходные бывший работник Cambridge Analytica заявил, что компания тайно использовала данные Facebook о 50 миллионах человек, чтобы выигрывать избирательные кампании, напоминает автор статьи Нико Хайнс. Главный исполнительный директор Cambridge Analytica Александр Никс сообщил журналистам Channel 4, что его агентов никогда не поймают, поскольку они работают по всему миру с помощью подставных организаций. Коллега Никса, управляющий директор Cambridge Analytica Political Global Марк Тернбулл рассказал: "Мы просто запускаем информацию в кровеносную систему интернета и затем смотрим, как она разрастается, и то и дело немного ее подталкиваем. Это как пульт управления. Это должно происходить так, чтобы никто не подумал, что это пропаганда. Потому что как только думаешь: "Это пропаганда", следующий вопрос: "Кто ее выложил?" "Члены руководства ясно дали понять, что работают с бывшими разведчиками из MI-5, MI-6 и "Моссада", которые способны получить секретную или компрометирующую информацию", - передает The Daily Beast. "Мы очень неплохо сохраняем инкогнито, - сказал Никс. - На самом деле у нас много клиентов, которые не могут пожелать, чтобы наши с ними отношения стали достоянием гласности. Мы обычно действуем через различные механизмы, в тени, и я рассчитываю выстроить с вами долгосрочные и неафишируемые отношения". По сообщениям, работа Cambridge Analytica на Дональда Трампа изучается в рамках расследования его связей с Россией. В 2016 году предвыборный штаб Трампа заплатил компании 5,9 млн долларов. "Cambridge Analytica частично принадлежит состоятельным спонсорам республиканцев Мерсерам. В ее правление входил бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон", - уточняет издание. Во время другой тайно записанной встречи Никс привел в качестве примера выборы в Шри-Ланке. "Он объяснил, что может придумать слухи о том, что оппонент гей, и распространить их в интернете. Или Cambridge Analytica установит скрытые камеры и либо запишет, как политик говорит, что примет взятку, либо компания подошлет девушек, чтобы его соблазнить", - говорится в статье. "Мы могли бы взять с нами на отдых несколько украинок, вы понимаете, о чем я. Они очень красивы. Я считаю, это отлично работает", - сказал Никс. Руководители компании также рассказали своим потенциальным клиентам, что знают, как именно мыслят избиратели благодаря доступу к их социальным сетям. "Наша работа - опустить ведро в колодец глубже, чем кто-либо еще, чтобы узнать все эти глубинные базовые страхи, опасения... Не стоит вести предвыборную кампанию, основываясь на фактах, потому что на самом деле все дело в эмоции", - заявил Тернбулл. Источник: The Daily Beast