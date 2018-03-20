Сосуществовать с Путиным

"В риторике российского президента привлекает внимание тот факт, что его тон внезапно изменился, когда он добился переизбрания, - пишет El Pais в редакционной статье. - Отказавшись от агрессивного дискурса на темы внешней политики, который был характерен для предвыборной кампании, Путин протянул руку дружбы своим "международным коллегам".

"Он даже объявил, что уже в текущем, 2018 году, а также на протяжении 2019 года сократит расходы на вооруженные силы", - отмечает издание. Между тем такими вооружениями, о которых Путин говорил в Послании Федеральному собранию в начале марта, трудно обзавестись, сокращая оборонный бюджет.

"Примирительный тон совпал по времени с суровыми обвинениями, касающимися электорального процесса, которые выдвинула ОБСЕ", - говорится далее.

"Путин многократно демонстрировал, что к России необязательно прилагаются мировые стандарты. Посмотрим, окажутся ли его примирительные слова после победы проявлением той же логики, либо, наоборот, они знаменуют перемены к лучшему в отношениях с Западом", - заключает газета.