20 марта 2018 г. Гидеон Рахман | Financial Times Владимир Путин не такой страшный, каким кажется "Насколько опасна Россия Владимира Путина? Этим вопросом был озадачен Рекс Тиллерсон всего за несколько часов до того, как был отправлен в отставку", - пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман. "Вопрос об истинных намерениях России тем более актуален, что ничего удивительного не произошло, Путин только что был объявлен победителем на президентских выборах и готовится к очередным шести годам в Кремле. Обычно президент, вступающий в свой четвертый срок, - известная величина. Однако российский лидер, кажется, становится все более дерзким и конфликтным с течением времени", - говорится в статье. Рахман упоминает недавний инцидент с применением нервно-паралитического вещества на улицах Британии, заявления американских чиновников о возможных атаках российских хакеров на инфраструктуру США и демонстрацию Путиным "непобедимого" ядерного оружия. "Но, хотя Путин дерзок, он действует рационально. Опыт свидетельствует о том, что его можно сдерживать", - пишет журналист, приводя в качестве примера нереализованные страхи аннексии новых территорий на Украине после присоединения Крыма в 2014 году. По его мнению, Путина могли сдержать опасения более тяжелых санкций и военной помощи Украине со стороны Запада. "Путин, как представляется, готов взять на себя большие риски, когда он считает, что Запад посмотрит на это сквозь пальцы. Но, когда российский лидер сталкивается с очевидным сопротивлением, он отступает", - говорится в статье. "Истинная опасность для России и для Запада, следовательно, не в том, что Путин стремится к прямому конфликту с Западом, а в том, что он может просчитаться и спровоцировать конфронтации, которые не сможет контролировать. Поклонники Путина дома и за рубежом купились на ту идею, что он блестящий стратег, который аннексировал Крым, вмешался в события в Сирии и в выборы в США, оставшись безнаказанным", - пишет автор. "Но более спокойный взгляд на события показывает, что вмешательство российского лидера часто давало обратный эффект", - утверждает Рахман. Так, конфликт на Украине привел к санкциям, вероятная попытка поддержать Дональда Трампа на выборах также может привести к новым санкциям. "Разоблачение допинговой программы в российском спорте, которую покрывало государство, привело к запрету официального участия России в зимних Олимпийских играх. Теперь попытка убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании вызвала беспрецедентную демонстрацию единства Запада - именно тогда, когда ширились разногласия между Британией, ЕС и США", - говорится в статье. "Итоговый результат всех этих промашек состоит в том, что Россия стала намного беднее и изолированнее, чем должна была быть", - полагает Рахман. Источник: Financial Times