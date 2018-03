20 марта 2018 г. Катрин Хилле | Financial Times После крупной победы на российских выборах Путин стоит перед стратегическим выбором "Хотя победа с колоссальным перевесом голосов обеспечила Владимиру Путину новый срок полномочий, совершенно неясно, как российский президент ею распорядится", - размышляет корреспондент Financial Times Катрин Хилле. "1 марта, в Послании Федеральному Собранию, Путин изложил два противоречивых, если не взаимоисключающих набора задач: рывок к экономическим реформам, который кардинально изменит жизнь народа к лучшему, и попытка заставить Запад уважать Россию с помощью новых ядерных вооружений, которые он назвал "неуязвимыми", - говорится в статье. Два года назад Путин поручил экс-министру финансов Алексею Кудрину разработать для страны стратегию экономической политики. "Многие сторонники Кудрина полагали, что Путин сделает широкие структурные реформы ключевой программой своего следующего срока, что даст шанс на стимулирование экономического роста", - говорится в статье. Однако, считает газета, в Послании Путин "поддержал на словах некоторые предложения Кудрина", но одобрил и противоположные требования - обещания резко повысить расходы на соцсферу и воинственную внешнюю политику. "В ходе нашей работы мы не будем руководствоваться какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей", - заявил Путин в воскресенье вечером. Автор комментирует: "Даже если это заявление можно трактовать как стремление к экономическому благополучию в родной стране, почти нет сомнений, что Путин во многом сосредоточится на борьбе со своими противниками за границей". Издание указывает, что после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Россию, вероятно, ждут новые западные санкции. Между тем российские политологи предостерегают, что готовность россиян терпеть экономические невзгоды и международную изоляцию не будет вечной. "Экс-сотрудник кремлевской администрации Константин Костин, ныне председатель правления Фонда развития гражданского общества, считает, что Путину придется находить баланс между своей геополитической программой и острой необходимостью побороть нищету и имущественное неравенство, а также повысить уровень здравоохранения и образования", - пишет издание. "Хотя часть предвыборной речи Путина, посвященная экономическому процветанию, выглядела менее осмысленной, чем его позирование с ядерным оружием, Костин сказал, что второе - "один из факторов при процессе достижения первого, а первое имеет колоссальное значение для ключевого электората Путина", - цитирует автор. Источник: Financial Times