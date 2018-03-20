Для правительства Германии Россия становится опасным соседом

Политика в отношении России является одной из главных стратегических задач нового правительств Германии, пишут Йенс Мюнхрат и Моритц Кох на страницах немецкого делового журнала Handelsblatt.

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас, несмотря на сдержанность, ясно обозначил одно: он хочет выйти из тени своих предшественников Зигмара Габриэля и Франк-Вальтера Штайнмайера во взрывоопасной сфере российской политики, передают авторы. Так, говоря о президентских выборах в России, Маас заявил, что не во всех пунктах речь может идти о честном политическом соревновании. Этим Маас отличился от президента ФРГ Штайнмайера, который поспешно отправил в Москву поздравление. Совместно с европейскими коллегами Маас разработал и общую позицию по делу Сергея Скрипаля: для европейцев есть только одно правдоподобное объяснение - покушение на убийство было совершено по приказу Москвы.

"Первые высказывания говорят о том, что Маас делает ставку на четкое выступление против агрессивного курса России, противоречащего международному праву", - сказал в разговоре с изданием Норберт Рёттген, председатель Комитета бундестага по внешней политике (ХДС). Рёттген требует продолжения "твердой, последовательной политики неприятия российской агрессии".

Некоторые группы немецкого населения имеют потребность во взаимопонимании с Россией, отмечают журналисты: например, недавно премьер-министры восточногерманских федеральных земель выступали за ослабление санкций. Однако, судя по всему, при Меркель политика в отношении России не изменится. "В ее правительстве тон задают те, кто ни на грош не верит Путину и считает его экспансивную внешнюю политику угрозой для европейской архитектуры безопасности. Но так же ясно, что Берлин не будет проходить мимо Путина. (...) Российский президент находится на пике своей власти в отличие от Меркель, политическая позиция которой пошатнулась", - говорится в статье.

Правда, готовности к сотрудничеству ожидать не стоит. Конфликты с Западом, которые разжигает Путин, выгодны для его внутренней политики. Они создают у населения менталитет осажденной крепости, которому Путин обязан своей популярностью. "Поэтому мы должны настроиться на новые конфликты", - предостерегает Штефан Майстер, эксперт Германского общества внешней политики. Ничто не принесло Путину в предвыборной борьбе большей пользы, чем конфликт с Великобританией из-за покушения в Солсбери. Спор с Западом мобилизовал избирателей и сплотил страну, полагают журналисты.

"По ту сторону экономического сотрудничества уменьшается количество точек соприкосновения. Россия вмешивается в дела соседних стран, осуществляет кибератаки в Европе и США. А в Сирии она ведет безжалостную войну против соперников деспота Башара Асада. Награда: в регионах на Ближнем Востоке, где идут боевые действия, Россия теперь играет господствующую роль", - говорится далее.

"Тем не менее, рост влияния был куплен ценой бесперспективности для страны. Путин привел Россию к экономической изоляции. (...) Главным препятствием для развития самой большой страны в мире является само государство, а в конечном итоге - Путин. Непомерная коррупция, зарегулированность и отсутствие правовой безопасности являются для страны главными препятствиями в попытке освободиться от газовой и нефтяной зависимости", - уверены Мюнхрат и Кох.

Немецкая экономика должна быть готова и дальше действовать в обстановке геополитической напряженности, констатируют журналисты.