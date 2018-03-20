Убитый изгнанник из России Николай Глушков, вероятно, сам впустил убийцу в дом, по словам полиции

Корреспондент Independent Лиззи Диэрден сообщает: "По-прежнему окутано тайной убийство изгнанного из России бизнесмена Николая Глушкова, а его убийцы остаются на свободе".

"Следователи обнаруживали, что 68-летний россиянин, вероятно, сам впустил убийц в дом. Они призывают к сотрудничеству всех, у кого есть какая-либо информация о случившемся, - говорится в статье. - Капитан Кларк Джэрретт, руководитель антитеррористического подразделения полиции Большого Лондона, сказал, что взято и находится в обработке более 400 свидетельских показаний".

"Пока мы не нашли признаков насильственного вторжения в жилище, но осмотр дома Глушкова криминалистами продолжается, и мы предполагаем, что пробудем в нем какое-то время, - добавил Джэрретт. - Должен подчеркнуть, что в ходе нашего расследования пока не найдено ничего указывающего на связь с покушением на убийство в Солсбери, и я бы хотел заверить общественность Нью-Молдена, что с этим расследованием не связано никакой опасности для здоровья жителей".

"Глушкова нашли мертвым в его доме в Нью-Молдене, на юго-западе Лондона, в понедельник вечером, - поясняет журналистка. - Инцидент изначально расследовали как "необъяснимый", однако в пятницу полиция заявила о начале его расследования как убийства, когда один источник сказал Independent, что Глушков, возможно, был задушен собачьим поводком".

"Посмертное исследование тела Глушкова показало, что причина смерти - сдавление в области шеи. По словам представителей полиции, они "готовы рассматривать" версию об убийстве", - передает журналистка.

"Я хотел бы поблагодарить общественность за ее ответ на наш призыв делиться информацией и призвать каждого, у кого она может быть, связаться с нами, если он этого еще не сделал", - сказал Джарретт.

"Полиция призывает дать показания всех, кто видел что-либо подозрительное рядом с домом погибшего на Кларенс-авеню 11 или 12 марта", - говорится в статье.

Глушков был близким другом изгнанного российского олигарха Бориса Березовского и не верил в его самоубийство, напоминает журналистка.