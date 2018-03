20 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Как сосуществовать с "великим обманщиком"? Западные СМИ обсуждают "пролонгированный мандат" Путина. За реформы он вряд ли возьмется, прогнозирует Der Spiegel, иначе зашатается его система власти. Вместо нововведений будет еще больше национализма и хвастовства. El Pais замечает "примирительный тон" Путина после переизбрания - это что-то значит? "Проблемы делают Путина более, а не менее опасным, - указывает WP: - он использует военные авантюры, чтобы отвлечь россиян от внутренней стагнации". "С большим превосходством Владимир Путин утвердился в должности президента. За реформы он вряд ли возьмется - так он поставит под сомнение свою систему власти. Вместо нововведений будет еще больше старого: национализма и хвастовства", - пишет Кристина Хебель, журналистка Der Spiegel. Путин непоколебимо стоит на вершине власти в стране - и одновременно является самой большой проблемой России, считает автор. "Последние шесть лет при Путине стали для России потерянными в экономическом смысле. Реальные доходы населения сократились, 20 млн россиян живут в бедности; сотни тысяч покинули страну, потому что не видят перспектив; промышленность в большой степени контролируется государством - в его руках до 70%. Для частного бизнеса почти нет свободы действий. Кремль боится слишком большой экономической свободы, ведь она может пробудить желание к большей политической свободе", - говорится в статье. Путину нужно взяться за основательные реформы, чтобы преодолеть стагнацию. Однако опыт прошлых лет показывает: он на это не пойдет. Как часто он обещал народу модернизацию и экономический прогресс? И как много реализовал? Например, в 2012 году он обещал увеличить реальную заработную плату в 1,4-1,5 раза к 2018 году. На деле она упала на данный момент, пишет журналистка. "Он должен лишить власти тех, кто представляет собой костяк этой системы и извлекает из нее выгоду: структуру элиты, состоящую из олигархов и так называемых силовиков. Однако они нужны Путину, чтобы сохранить контроль над страной?, - утверждает Хебель. Вероятно, Путин "будет дальше править без плана и цели", а "проблемы России закрашивать патриотизмом и военным хвастовством", полагает Хебель. Однако риторика осажденной крепости не безопасна, что показал недавний случай с отравлением Сергея Скрипаля. Вопрос в том, как далеко Путин зайдет в конфронтации с Западом - особенно за три месяца до проведения в его стране престижного ЧМ по футболу. Тон российского президента внезапно изменился, когда он добился переизбрания, пишет El Pais в редакционной статье. Отказавшись от агрессивного дискурса на темы внешней политики, который был характерен для предвыборной кампании, Путин протянул руку дружбы своим "международным коллегам". "Он даже объявил, что уже в 2018 году, а также в 2019-м сократит расходы на вооруженные силы", - отмечает издание. Между тем такими вооружениями, о которых Путин говорил в Послании Федеральному собранию в начале марта, трудно обзавестись, сокращая оборонный бюджет. "Путин многократно демонстрировал, что к России необязательно прилагаются мировые стандарты. Посмотрим, окажутся ли его примирительные слова после победы проявлением той же логики, либо, наоборот, они знаменуют перемены к лучшему в отношениях с Западом", - заключает газета. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон откликнулся на выборы в России статьей в Daily Telegraph. По его словам, стоит присмотреться к действиям Путина в России, чтобы понять, почему "в Солсбери лежат трое пострадавших". "Укрепляя контроль над властью, Путин ведет свою страну в опасном направлении, - утверждает Джонсон. - В период своего правления он расшатывал свободы российского народа, затягивал гайки государственных репрессий и преследовал мнимых врагов". "Когда лидер начинает вести себя подобным образом, не приходится удивляться, что многим из его соотечественников кажется притягательным пример стран, которые придерживаются иной шкалы ценностей", - отмечает министр. По мнению Джонсона, они зададутся вопросом, почему так не может быть в России. "Господин Путин не может дать прямой ответ, который заключается в том, что он должен отказать России в этих свободах, чтобы обеспечить себе вечное правление. Вместо этого он должен выразительно дать понять, что за неудобные вопросы или восстание против него придется заплатить ужасную цену", - говорится в статье. Использование "Новичка" против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было намеренным, пишет Джонсон: "Месседж ясен: мы будем преследовать вас, найдем и убьем. И, хотя мы будем презрительно отрицать вину, мир будет знать, что это сделала Россия". Кремль явно с трудом пытается выстроить свою версию. Российские чиновники и государственные СМИ на разные лады заявляли, что "Новичок" никогда не существовал, что запасы были уничтожены или что они не были уничтожены, а таинственным образом утекли в другие страны. "Российское государство прибегает к привычной стратегии - пытается скрыть иглу истины в стоге сена лжи и запутывания, - заявляет Джонсон. - Когда я вчера встретился с европейскими коллегами в Брюсселе, меня больше всего поразило то, что никто не одурачен. Почти каждая страна, представитель которой присутствовал за столом, пострадала от злонамеренных или разрушительных действий России". "Владимир Путин получил 76,7% голосов на президентских выборах в России - больше, чем кто-либо в постсоветскую эпоху", - пишет редакция The Washington Post. "Кампания Путина практически полностью была основана на враждебности к Западу", - отмечает издание. Однако в понедельник он заявил о своей незаинтересованности в гонке вооружений и о планах поднять жизненный уровень в стране. "Но с учетом того, что цены на нефть остаются прежними, а западные санкции усиливаются в ответ на провокации, например такие, как атака с применением нервно-паралитического вещества против бывшего российского шпиона в Британии, это кажется маловероятным", - считают авторы. Военные операции в Сирии вряд ли будут свернуты в ближайшее время. Российские силы также вторглись четыре года назад на территорию Восточной Украины, где продолжаются военные действия с неясным исходом, говорится в статье. "Эти проблемы скорее сделают Путина более, а не менее опасным. Он неоднократно использовал военные авантюры, такие как вторжение в Крым, чтобы отвлечь россиян от внутренней стагнации", - пишет издание. "Только мощные действия Запада могут сдержать Путина. Необходимо поставлять еще больше оружия украинским силам и отвечать на кибератаки. Нужно не допустить, чтобы Путин и его клика олигархов держали свои деньги на западном финансовом рынке и рынке недвижимости. Путин должен знать, что дальнейшие зарубежные авантюры поставят под угрозу его вновь пролонгированный режим", - заключает издание. Политолог, эксперт по России Герхард Манготт сказал в интервью Der Standard, что выборы в России нельзя назвать честными, но и самыми "грязными" они тоже не стали: "Самыми грязными после 1992 года остаются президентские выборы 1996 года, на которых был переизбран Борис Ельцин". "Путин стремился не просто к победе - он хотел своего рода коронации, которая дала бы возможность утверждать, что народ поддерживает его практически единогласно. И это ему удалось. Важным мотивом для избирателей были, несомненно, патриотизм и возвращение России великодержавного статуса. Речь идет не столько об уважении к России как к великой державе, сколько о страхе, который перед ней испытывают. Вторым аргументом для избирателей была стабильность", - отмечает Манготт. По мнению эксперта, призыв Навального бойкотировать выборы не сработал. "Либеральные кандидаты набрали в общей сложности 2,7%. В Москве и Санкт-Петербурге Ксении Собчак не удалось мобилизовать свой электорат. Возможно, до последнего момента многие сомневались, не одобрена ли ее кандидатура Кремлем. Ее задумка убедить голосовать за себя (потенциальных) избирателей Навального с треском провалилась", - считает Манготт. "Ахиллесовой пятой Путина, - считает Манготт, - на этот раз была явка. Поэтому припомнили некоторые советские традиции, сделав из выборов своего рода народный праздник - с едой, лотереями и увеселениями. Многих избирателей принудительно отправляли на участки: военнослужащих, студентов, бюджетников". Пойдет ли Путин на реформы? Манготт предложил подождать инаугурации и начала формирования нового правительства. "Здравоохранение, образование, налоговая и пенсионная реформы: концепции и программы уже готовы. Львиная доля населения хочет преобразований", - указал эксперт. "Великодержавная политика Путина основывается, прежде всего, на армии и ее модернизации, это касается и ядерного оружия. На сегодняшний день можно утверждать, что контроль над ядерными вооружениями увяз в кризисе - в улучшении ситуации не заинтересована и нынешняя администрация США. Существует опасность, что после 2021 года договор СНВ продлен не будет. (...) Вполне вероятно, начнется гонка вооружений", - считает эксперт. Манготт не ждет серьезных подвижек по вопросам украинского кризиса и войны в Сирии. Отношения между Россией и Западом могут ухудшиться еще больше, не исключает он. 