Новый мандат Владимира Путина, чтобы делать что?

Российский президент не приподнял завесу ни над своими будущими действиями, ни над своими креатурами. Многие эксперты опасаются растущего закручивая гаек в экономических и политических процессах, а также усиления конфронтации с Западом, пишет корреспондент Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Приходится поверить в то, что Путин вообще не любит реформ. В своем ежегодном Послании Федеральному собранию 1 марта он ни разу не произнес это слово, хотя это была программная речь - во всяком случае, единственная, где давалось представление о намерениях главы государства на предстоящие годы. На его интернет-сайте также нет никакой программы. Там можно обнаружить только обещания и лозунг "Сильный Президент - сильная Россия", говорится в статье.

Владимир Путин, позаимствовавший от КГБ привычку скрывать свою игру, не дал никаких указаний на людей, с которыми он будет работать в ближайшие шесть лет. Резонно предположить, что он дождется последнего момента и для того, чтобы внезапно объявить преемника, - как в 2008 году, когда он "одолжил" президентство на четыре года преданному Дмитрию Медведеву, впоследствии вернувшемуся на пост премьера. Таким образом, россияне вручили Путину незаполненный чек, отмечает Гриншпан.

"На правительственные должности легче выбрать молодых технократов, чем выбиваться из сил, отыскивая признанных и опытных политиков", - считает политолог Татьяна Становая, руководитель проекта R.Politik.

Экономисты сходятся во мнении о невозможности реформирования российской экономики без введения самой широкой конкуренции в политическую систему. Кремль явно предпочел обратное направление: растущее стремление к заграждению и контролю в отношении всех экономических и политических процессов, пишет Гриншпан. Однако бюджет долго не выдержит противоречия между растущими социальными расходами и снижением доходов.

"Пенсионная реформа является одним из самых болезненных эпизодов, которые ожидают президента в течение его четвертого мандата, поэтому он как можно больше оттягивает момент повышения пенсионного возраста", - указывает политолог Константин Гаазе.

Что касается политической модели, все ждут консолидации "вертикали власти". "Режим стремится к закрытости и ужесточению", - полагает Татьяна Становая, которая подчеркивает растущее влияние ФСБ.

Путин представил в качестве двух своих главных достижений присоединение Крыма и новый российский ядерный потенциал, так что было бы удивительно видеть смягчение его внешней политики, отмечает корреспондент.

Обозреватель издания Republic.ru Олег Кашин сказал, что "внутренние политические процессы в нынешней России сведены к нахождению в "тылу", поддерживающему "фронт", то есть внешнюю политику. Общество по умолчанию должно стоять на стороне власти в ее конфронтации в внешними противниками. И это определяет направление развития страны на ближайшие шесть лет".

Если рейтинг популярности Путина ослабеет, что почти неизбежно, тем более при сегодняшней неблагоприятной экономической конъюнктуре, он рискует вновь примерить на себя образ "собирателя русских земель", полагает Гриншпан.