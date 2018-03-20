Великий обманщик

"С большим превосходством Владимир Путин утвердился в должности президента. За реформы он вряд ли возьмется - так он поставит под сомнение свою систему власти. Вместо нововведений будет еще больше старого: национализма и хвастовства", - уверена Кристина Хебель, журналистка немецкого издания Der Spiegel.

Путин непоколебимо стоит на вершине власти в стране - и одновременно является самой большой проблемой России, считает автор.

"Россия переживает застой, находясь в рамках авторитарной системы, которая обеспечила себе власть и контроль над обществом и выстроила режим запугивания: юстиция приобщена к государственной идеологии, право проведения собраний и свобода слова, особенно в интернете, ограничиваются", - пишет Хебель.

"Последние шесть лет при Путине стали для России потерянными в экономическом смысле. Люди ощущают это в значительной мере: реальные доходы за последние четыре года сократились, 20 млн россиян живут в бедности; сотни тысяч покинули страну, потому что не видят перспектив; промышленность в большой степени контролируется государством - в его руках до 70%. Для частного бизнеса, прежде всего для мелких и средних предприятий, почти нет свободы действий. Кремль боится слишком большой экономической свободы, ведь она может пробудить желание к большей политической свободе", - говорится в статье.

"Путину нужно взяться за проведение основательных реформ, чтобы преодолеть стагнацию. Однако опыт прошлых лет показывает: он на это не пойдет. Как часто в своих обращениях к народу он обещал модернизацию и экономический прогресс? И как много реализовал? Например, в 2012 году он обещал увеличить реальную заработную плату в 1,4-1,5 раза к 2018 году. На деле она упала на данный момент", - пишет журналистка.

"Он должен лишить власти тех, кто представляет собой костяк этой системы и извлекает из нее выгоду: структуру элиты, состоящую из олигархов и так называемых силовиков, представителей органов безопасности, чье влияние возросло во время третьего президентского мандата. Однако они нужны бывшему сотруднику КГБ Путину, чтобы сохранить контроль над своей страной?, - утверждает Хебель.

"Поэтому Путин, вероятно, не будет ничем рисковать во время своего четвертого срока и будет дальше править без плана и цели, - прогнозирует журналистка. - Он представит некоторые планы, которые должны будут внушать, что что-то происходит".

"Проблемы России Путин будет еще больше закрашивать патриотизмом и военным хвастовством", - уверена Хебель.

Однако риторика осажденной крепости не совсем безопасна, что показал недавний случай с отравлением Сергея Скрипаля. Вопрос в том, как далеко Путин зайдет в конфронтации с Западом - особенно за три месяца до проведения в его стране престижного чемпионата мира по футболу, пишет Хебель в заключение.