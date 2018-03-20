Подумаешь, Сирия! В Бразилии опаснее

Недавно политики из немецкой партии АдГ посетили асадовскую Сирию. Теперь они рассказывают о своих впечатлениях. Журналист Der Spiegel Северин Вайланд побывал на пресс-конференции политиков в Берлине и счел, что это однобокий, искаженный взгляд на реальность вкупе с циничным посылом.

Поездка депутатов АдГ в Сирию получила широкую огласку в СМИ и вызвала возмущение в рядах других партий: политиков обвиняли в цинизме и лицемерии. При этом в Сирии их "обхаживали" как представителей немецкого государства, подчеркивает автор.

О поездке по-прежнему ходят слухи. Упреки одного из журналистов в том, что поездка была организована с помощью союзника асадовского режима России, руководитель группы депутатов Кристиан Блекс называет "абсурдными".

Пресс-конференцию политиков журналист называет "странным мероприятием", которое еще раз подтвердило цель той поездки: показать, что у сирийских беженцев есть мнимая возможность вернуться в безопасные районы Сирии и жить там.

Свое видение сирийской действительности, которое раскритиковали даже в правлении партии, Блекс подробно распространял в соцсетях. О своей поездке в Дамаск, Хомс и Алеппо он почти каждый день писал в Twitter, в Дамаске он расхваливал "чудесную прогулку по базару", где "абсолютно расслабленная" обстановка, и сфотографировал продавца мороженого. Предложением в стиле PR-отдела партии АдГ по делам беженцев Блекс прокомментировал и свой визит в Хомс, во время которого депутаты АдГ, попивающие апельсиновый сок, сфотографировались в одном из кафе: "Пока так называемые сирийские "беженцы" из Хомса пьют кофе в Берлине за счет немецких налогоплательщиков, мы пьем его за свой счет в Хомсе".

Взгляд Блекса на сирийские будни, полный противоречий, на пресс-конференции оказался таким же однобоким, как и его пиар в Twitter, комментирует автор. Так, по дороге из аэропорта в центр Дамаска политики якобы проезжали по "улицам без выбоин" мимо огромных экранов, на которых рекламировались плоскоэкранные телевизоры и мобильные телефоны. "Как будто бы это может рассказать что-то о войне, жертвами которой стали, по сегодняшним подсчетам, 500 тыс. человек и которая заставила бежать из родной страны миллионы людей", - отмечает Вайланд.

"В Дамаске, Хомсе и Алеппо я чувствовал себя в безопасности", - заявил Блекс на пресс-конференции. По его словам, он часто бывает по работе в Бразилии и там чувствует себя "в гораздо большей опасности".

На пресс-конференции присутствовал также и Армин-Пауль Хампель, уполномоченный фракции АдГ в Бундестаге по вопросам внешней политики. Он пытался смягчить слова Блекса. Ясно, что Башар Асад "не является демократом чистой воды", однако "мы должны разговаривать с теми, в чьих руках фактически находится власть", заявил Хемпель, защищая встречу политиков с представителями асадовского режима.

В свою очередь, депутат Бундестага от партии АдГ Франк Паземанн заявил, что в сирийском парламенте представлены все религии страны, он видел там и женщин в парандже, и женщин без платка. Насильственного приобщения к господствующей идеологии Паземанн не обнаружил. "Отвечая на вопрос об оппозиции, Паземанн заявил: "А какие оппозиционные силы должны быть?" - многие журналисты засмеялись", - передает издание.