Эксперт по России: "Путин хотел коронации"

Политолог, эксперт по России Герхард Манготт сказал в интервью Der Standard, что выборы в России нельзя назвать честными, но и самыми "грязными" в новейшей российской истории они тоже не стали. В ходе предвыборной кампании, считает эксперт, были использованы отдельные приемы советской эпохи.

"Путин стремился не просто к победе на выборах - он хотел своего рода коронации, которая дала бы возможность утверждать, что народ поддерживает его практически единогласно. И это ему удалось. В частности, это требовалось для укрепления его позиций внутри правящего картеля. Важным мотивом для избирателей были, несомненно, патриотизм и возвращение России великодержавного статуса, что ставится в заслугу Путину. Речь идет не столько об уважении к России как к великой державе, сколько о страхе, который перед ней испытывают. Вторым аргументом для избирателей была стабильность, которую связывают с Путиным. (...) Многие голосовали за действующего президента потому, что альтернативы не было, - об этом заранее позаботились", - отмечает Манготт.

По мнению эксперта, призыв оппозиционера Алексея Навального бойкотировать выборы не сработал. "Там, где либеральная оппозиция имеет больше всего сторонников, где живут хорошо образованные россияне, явка на выборы была несколько ниже, но не значительно. Либеральные кандидаты, участвовавшие в выборах, набрали в общей сложности 2,7%. В Москве и Санкт-Петербурге Ксении Собчак не удалось мобилизовать свой электорат. Возможно, до последнего момента многие сомневались, не одобрена ли ее кандидатура Кремлем. Ее задумка убедить голосовать за себя (потенциальных) избирателей Навального с треском провалилась", - считает Манготт.

Как отмечает политолог, на этих выборах не было зафиксировано много манипуляций. "Самыми грязными после 1992 года остаются президентские выборы 1996 года, на которых был переизбран Борис Ельцин", - сказал он.

"Ахиллесовой пятой Путина, - считает Манготт, - на этот раз была явка. В ходе выборов в Госдуму в 2016 году она составила 48%. Тогда все заговорили о кризисе путинского правления. Если бы такое случилось на этот раз, даже солидный процент голосов нельзя было бы назвать победой. Поэтому припомнили некоторые советские традиции, сделав из выборов своего рода народный праздник - с едой, лотереями и увеселениями. Многих избирателей принудительно отправляли на участки: военнослужащих, студентов, бюджетников".

Отвечая на вопрос корреспондента, пойдет ли Путин на реформы, Манготт предложил подождать инаугурации и начала формирования нового правительства. "Здравоохранение, образование, налоговая и пенсионная реформы: концепции и программы уже готовы. Львиная доля населения хочет преобразований - для развивающейся экономики Россия демонстрирует слабые темпы роста. Если не будет структурных реформ, эти показатели не будут расти", - указал эксперт.

"Великодержавная политика, которую проводит Путин, основывается прежде всего на армии и ее модернизации, это касается и ядерного оружия. На сегодняшний день можно утверждать, что контроль над ядерными вооружениями увяз в кризисе - в улучшении ситуации не заинтересована и нынешняя администрация США. Существует опасность того, что после 2021 года, когда истечет срок действия договора СНВ, он продлен не будет. Мы окажемся в ситуации, которой не было с 1972 года, и, вполне вероятно, начнется гонка вооружений", - считает эксперт.

Манготт не ждет серьезных подвижек в таких вопросах, как украинский кризис и война в Сирии. "Отношения между Россией и Западом останутся неутешительными и могут ухудшиться еще больше", - не исключает он.

Специалист по России считает маловероятным, что Путин станет менять конституцию с целью остаться еще на один срок после 2024 года. "Вопрос в другом: достаточно ли сильны позиции Путина, чтобы у него была возможность самому определять кандидатуру будущего преемника - или же дело дойдет до открытого противостояния между противоборствующими лагерями в российских правящих кругах и Путин будет отодвинут в сторону".