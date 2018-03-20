Путин считает, что ему суждено сделать Россию снова великой. И он только начинает

Несколько недель назад один из членов российского правительства повернулся к президенту Путину и спросил: "Владимир Владимирович, а что будет со мной после 18 марта"?

Согласно моим источникам, пишет журналист Михаил Зыгарь в статье для Time, Путин улыбнулся своей обычной хитрой улыбкой и ответил: "Да что там, даже я не знаю, что будет со мной после 18 марта".

"Существует заблуждение, что Путин устал, ему нужен отдых, и он хочет жить, как миллиардер, - говорит бывший министр, который до сих пор пользуется правом личного доступа к президенту. - Но Путин далеко не устал. Его интересует все, и он вникает во все вопросы, обращая внимание на все детали. Это его образ жизни, в этом весь он. Он не может себе представить жизнь без власти".

"С момента переизбрания Путин начнет разрабатывать сложную схему управления страной в будущем. Возможно, это означает поиск лазейки в Конституции или ее изменение, или создание новой государственной системы", - говорится в статье.

"Правящая бюрократия понимает, что это означает начало эры турбулентности. Вопрос - как его сформулировал прямолинейный министр - состоит в том, что это значит для всех нас", - пишет Зыгарь.

"Путин сильно изменился за время пребывания у власти. Он никогда не планировал оставаться в должности президента навсегда. Во время своего первого президентского срока в 2000-2004 годах он размышлял о том, чтобы отказаться от перевыборов", - утверждает автор. Но друзья Путина - наращивавшие капитал миллионеры и сотрудники спецслужб - видели в Путине гаранта их всевластия и оказали на него огромное давление в то время, пишет журналист.

В 2008 году Путин уступил должность президента Дмитрию Медведеву. Но этот опыт разозлил его - в особенности его раздражила реакция Медведева на "арабскую весну" в 2011 году, говорится в статье.

Медведев поддержал международную военную операцию в Ливии. Для Путина, считавшего, что следующей будет Россия, это стало иллюстрацией того, что никому нельзя доверять управление страной, кроме него самого. Он вернулся в Кремль в 2012 году, пишет автор.

"Начиная с этого момента, психология Путина пережила необратимые изменения. Он начал верить в то, что он избран для особой миссии - спасти Россию", - утверждает журналист.

Путин готовится к новой эре. Он уволил ряд старых губернаторов и поставил на их место молодых, малоизвестных и безликих бюрократов, пишет Зыгарь.

Тем не менее, в окружение Путина также входят так называемые "православные чекисты", выходцы из КГБ, сделавшие карьеру при Брежневе, такие как Игорь Сечин и Георгий Полтавченко, говорится в статье.

Вместе новые технократы и старые чекисты представляют собой экзистенциальный вызов российской политической элите. Это может кого-то удивить, но высшие эшелоны российской политики заполнены людьми, которых можно назвать "спящими либералами". Это люди, которые добились влияния в 1990-е годы во время президентства Ельцина, отмечает Зыгарь.

"Странно, что мы даже не заметили тот момент, когда мы потеряли все, - говорит один социально активный российский олигарх. - Мы не начали борьбу за наши убеждения, когда это было возможно. Теперь мы ничего не можем сделать. Мы можем только молча смотреть, как все разваливается".

"Нет необходимости далеко ходить за доказательствами того, что Путин будет делать в свой следующий срок пребывания у власти", - считает автор, напоминая о презентации президентом "непобедимого" ядерного оружия.

С его точки зрения, он исчерпал все возможные методы налаживания дружеских отношений с западными лидерами в течение первых 15 лет его правления, полагает Зыгарь. Путина оскорбило отношение Буша к России - как к "большой Финляндии" или большой, но второразрядной европейской стране. По его мнению, возвращение к риторике холодной войны даст возможность вести совершенно другой диалог.

В то же время Путин не мечтает о мировой войне. Он мечтает о новой Ялтинской конференции, пишет автор. Он хочет, чтобы Запад признал, что территория, некогда принадлежавшая СССР (возможно, включая соседние страны), должна стать сферой влияния России. Он хочет получить гарантии и достойные его почести, говорится в статье.

В свой следующий срок Путин готов решить проблему Донбасса, утверждает Зыгарь. По данным источников в МИД России, Путин готов к тому, чтобы Восточной Украиной управляла временная международная администрация, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово.

"Однако он не готов идти на уступки по крымскому вопросу", - пишет журналист. "Это справедливо", - отвечает Путин всем иностранным партнерам, когда они спрашивают о Крыме.

Как именно Путин сможет остаться у власти, пока не ясно, пишет автор. Но он не будет спешить поделиться своими планами с окружением; он любит неожиданности, так что чем позже все узнают об этом, тем лучше.

"Но нет сомнений, что он найдет способ сохранить власть; он считает, что это справедливо", - иронизирует Зыгарь. В 2024 году, когда закончится его четвертый срок, Путину исполнится 72 года. Именно столько исполняется Дональду Трампу в этом году.