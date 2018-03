20 марта 2018 г. Стефан Вольф, Татьяна Маляренко | The Washington Post Помните холодную войну? Путин ее вернул "Когда Россия отправилась на избирательные участки, чтобы переизбрать президента Владимира Путина, она косвенно выразила мнение о некоей политике. Многие помнят российскую стратегию времен холодной войны, подразумевавшую вторжение в другие страны, их дестабилизацию и вмешательство в их управленческие процессы. Путин, очевидно, тоже сделал это своей политикой", - пишут в статье для The Washington Post профессора Стефан Вольф (Университет Бирмингема) и Татьяна Маляренко (Национальный университет "Одесская юридическая академия"). "Мы поговорили с украинскими чиновниками в Киеве, с чиновниками в штаб-квартирах ЕС и НАТО в Брюсселе, а также с российскими экспертами и аналитиками. Узнали мы, что Россия считает Украину стратегически важным призом и потому нарастила обороты своей политики, чтобы добиться, чтобы Украина не уплыла из-под ее контроля", - сообщают ученые. "Россия вполне объяснимо хочет, чтобы ее соседи были надежны, уравновешенны и недвусмысленно стояли на ее стороне. Конечно, страны не всегда получают то, что они хотят, - указывают авторы. - Не имея возможности получить идеальный результат, Россия предпочитает нестабильного соседа стабильному, но полностью скоординированному с Западом". "Западные цели - зеркальное отражение российских. Европейский союз и НАТО тоже считают Украину слишком стратегически ценной, чтобы уступить ее. Поэтому обе стороны нагнетают напряженность во многом так же, как они это делали во время холодной войны. Вашингтон объявил, что продаст Киеву противотанковые ракеты, а российский "Газпром" пригрозил расторгнуть все свои контракты на поставку газа Украине", - говорится в статье. "Немецкий канцлер Ангела Меркель, приложившая жизненно важные усилия к купированию кризиса на Украине, назвала соглашения "Минск-2", заключенные три года назад, "проблеском надежды". Это уже не так. Россия, очевидно, скорее будет терпеть нестабильность, чем западное влияние. Это ничего хорошего не сулит отношениям между Востоком и Западом во всем мире, независимо от того, сколько процентов Путин получит на выборах", - резюмируют ученые. Источник: The Washington Post