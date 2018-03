20 марта 2018 г. Редакция | The Washington Post Следующий срок Путина может быть еще опаснее "Владимир Путин, по сообщениям, получил 76,7% на президентских выборах в России - больше, чем кто-либо в постсоветскую эпоху", - пишет редакция The Washington Post. "Кампания Путина практически полностью была основана на враждебности к Западу", - отмечает издание. Однако в понедельник он заявил о своей незаинтересованности в гонке вооружений и о планах поднять жизненный уровень в стране. "Но с учетом того, что цены на нефть остаются прежними, а западные санкции усиливаются в ответ на провокации, например такие, как атака с применением нервно-паралитического вещества против бывшего российского шпиона в Британии, это кажется маловероятным", - считают авторы статьи. Военные операции в Сирии вряд ли будут свернуты в ближайшее время; попытки Путина содействовать урегулированию сошли на нет. Российские силы также вторглись четыре года назад на территорию Восточной Украины, где продолжаются военные действия с неясным исходом, говорится в статье. "Эти проблемы скорее сделают Путина более, а не менее опасным. В последние годы он неоднократно использовал военные авантюры, такие как вторжение в Крым, чтобы отвлечь россиян от внутренней стагнации, - пишет издание. - Можно ожидать, что он организует операции влияния на американских выборах в 2018 и 2020 годах. Повторятся ли также атаки с применением нервно-паралитического агента или военные "проверки" какой-нибудь страны НАТО в Центральной Европе или в Прибалтике?". "Только мощные действия Запада могут сдержать Путина. Необходимо поставлять еще больше оружия украинским силам и отвечать на кибератаки. Но, прежде всего, нужно не допустить, чтобы Путин и его клика олигархов держали свои деньги на западном финансовом рынке и рынке недвижимости. Путин должен знать, что дальнейшие зарубежные авантюры поставят под угрозу его вновь пролонгированный режим", - заключает издание. Источник: The Washington Post