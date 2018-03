20 марта 2018 г. Антон Трояновский | The Washington Post Переизбрание Путина на шаг приближает его к превращению в пожизненного лидера России "В связи с переизбранием Владимир Путин на шаг приблизился к превращению в пожизненного лидера России, - указывает Антон Трояновский в The Washington Post. - На бумаге победа Путина дала ему новый шестилетний президентский срок. Однако некоторые из самых видных его союзников быстро дали понять, что видят в случившемся мандат для чего-то большего - для превращения Путина в лидера российского народа, поднявшегося над политикой в то время, когда само существование страны находится под угрозой со стороны агрессивного Запада". "Маргарита Симоньян, главный редактор прокремлевской сети RT, написала, что Путин превратился из президента в "нашего лидера", или вождя - это слово со средневековыми корнями применяли к Сталину в советскую эпоху. Владимир Жириновский, кандидат в президенты от националистов, поддерживающий Путина, предсказал по национальному телевидению, что "эти выборы - последние". А целый парад прокремлевских комментаторов, политиков и чиновников заявил, что победа 65-летнего Путина - не что иное, как проявление единства и решительности людей, находящихся в осаде". "Сегодня открылась дорога к пожизненному президентству или иному пожизненному посту лидера страны", - сказал независимый политический аналитик Константин Гаазе. "Конституция России запретит Путину баллотироваться в 2024 году. Однако уже несколько месяцев по Москве распространяются слухи, что Путин либо изменит Конституцию РФ, чтобы она позволила ему снова участвовать в выборах, либо создаст новый пост, который превратит его в верховного национального лидера, вроде иранского аятоллы Али Хаменеи", - говорится в статье. По словам авторов, после воскресных выборов эта точка зрения "прорвалась в открытое обсуждение". Прокремлевский комментатор Алексей Чеснаков заявил, что Путин "никуда не уйдет в 2024 году". "Слишком рано говорить, какую форму это примет, - сказал Чеснаков. - Не могу сказать, уйдет ли он с поста президента или этот пост будет как-нибудь расширен". Источник: The Washington Post