20 марта 2018 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Победа Путина на выборах увеличивает глубокий раскол политического ландшафта России "Победа российского президента Путина на президентских выборах в минувшее воскресенье породила глубокие раздоры в оппозиционном движении, которое в последние месяцы воспряло благодаря протестам по всей стране, но не смогло преобразить движущий импульс в широкое политическое движение", - пишет журналист The Wall Street Journal Томас Гроув. "В период перед выборами, в которых ему было запрещено участвовать, борец с коррупцией, активист Алексей Навальный выводил по всей России десятки тысяч протестующих на улицы. Но его призыв к бойкоту выборов, по-видимому, не оказал большого эффекта, поскольку показатели явки в воскресенье оказались выше, чем на предыдущих выборах в 2012 году. Одновременно в понедельник возникли трения между оппозиционерами (некоторые из них обвинили Кремль в некорректных действиях во время выборов) на предмет того, как лучше противостоять влиянию Путина", - говорится в статье. "Тем временем Путин после кампании, для которой была характерна драчливость, заговорил более мягким тоном об отношениях с Западом, заявив, что не хочет гонки вооружений", - отмечает автор. Газета приводит предварительные результаты выборов: Путин получил без малого 77% голосов, вторым стал Грудинин - почти 12%, у Собчак - менее 2%. "Эти результаты отражают то, что оппозиции оказалось трудно превратить уличные протесты в жизнеспособную политическую оппозицию, которая могла бы досаждать Путину в стране, где Кремль подзуживает раскол, устраивает судебные процессы против оппонентов и культивирует собственных, лояльных оппозиционных деятелей. Путин держит страну - от телеканалов до правоохранительных органов - под жестким контролем, но он обладает неподдельной популярностью благодаря своей жесткой антизападной линии и улучшению уровня жизни за 18 лет его власти", - рассуждает автор. "Кампания Навального выдохлась, - сказал политический аналитик Алексей Чеснаков, в прошлом сотрудник кремлевской администрации. - Каков теперь аргумент за протесты? Выборы уже состоялись, и люди сказали свое слово". "Некоторые западные лидеры поздравили Путина с победой, другие предпочли этого не делать; это высвечивает разобщенность, порождаемую его политикой", - продолжает автор. По мнению некоторых аналитиков, новый срок Путина может сопровождаться эскалацией его конфронтации с Западом. Но гендиректор РСМД Андрей Кортунов сказал, что после выборов Путин, возможно, смягчит риторику. "Теперь он заручился полной поддержкой российского народа и стал увереннее", - пояснил эксперт. Источник: The Wall Street Journal