20 марта 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Российская загвоздка Европы Европейские министры иностранных дел в понедельник опубликовали совместное заявление об атаке с нервно-паралитическим газом в Великобритании и "решительно осудили" ее. Они заявили, что "крайне серьезно воспринимают" вывод Великобритании о "высокой вероятности" того, что ответственность несет Россия, пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. "Это заявление менее резкое, чем письмо, которое на прошлой неделе подписали лидеры Великобритании, США, Франции и Германии, - отмечает издание. - Все четверо тогда заявили, что нет иного "правдоподобного объяснения", кроме как то, что за нападением стояла Россия. Некоторые гадающие на кофейной гуще видят в новом заявлении двусмысленный тон относительно ответственности России, но это несправедливо. Важный момент - солидарность ЕС с Великобританией". Некоторые страны, прежде всего прибалтийские и Польша, осознают угрозу, которую для Европы представляет Владимир Путин, другие нет - в их числе Венгрия, Греция и Италия. "В результате такие крупные страны, как Германия, оказываются посередине, и в Берлине как никогда силен раскол по вопросу России", - говорится в статье. Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас, восходящая звезда СДПГ, заявил, что нападение в Солсбери - дело двусторонних отношений Британии и России. Он призвал к диалогу с Кремлем, даже если Путин и "трудный партнер". "Кроме того, видится все менее и менее вероятным, что ЕС сумеет набраться решимости ввести новые санкции в отношении соратников Путина", - подчеркивает издание. "Брюссель смог договориться о санкциях в 2014 году только на фоне гнева в связи с тем, что поддерживаемые Россией повстанцы сбили над Украиной рейс MH17 "Малайзийских авиалиний", - пишет The Wall Street Journal. - Если нападения с нервно-паралитическим газом в Британии недостаточно, чтобы преодолеть новый тупик по вопросу России, то какого негодования ожидают лидеры Европы?" Источник: The Wall Street Journal