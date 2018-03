20 марта 2018 г. Уолтер Расселл Мид | The Wall Street Journal Путина не остановишь беззубыми мерами "Получив 77% голосов, российский президент может почти ничего не бояться со стороны внутриполитических оппонентов. Со стороны оппонентов на международной арене ему тоже мало чего стоит бояться, судя по вялой реакции на нападение на бывшего сотрудника российских спецслужб, совершенное с применением химического оружия в английском Солсбери", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Расселл Мид. По мнению автора, западные лидеры не поняли, что после 2008 года в международном порядке произошли драматичные перемены. "В наш охраняемый коттеджный поселок переселился дон Корлеоне, и суровые письма из ассоциации собственников домов не заставят его изменить манеру поведения. Нотации и символические санкции - это хуже, чем бесполезно. Необходимо подложить конскую голову кое-кому в постель", - пишет автор. Обозреватель дает конкретные рекомендации. Он скорее хвалит курс администрации Трампа: "Увеличение бюджета вооруженных сил, модернизация ядерных сил Америки и поощрение стран НАТО к сходным действиям возымеют больше последствий, чем все беззубые меры, выражающие презрение и неудовольствие, на которые способны европейские дипломаты. А самый сильный геополитический удар, который Запад нанес России со времен вторжения Путина в Грузию в 2008 году, - это явление, ненавистное почти всей европейской элите: бум добычи энергоносителей в Америке, движимый фрекингом". Что еще должен сделать Запад? "Путин не опасается показаться злодеем, но ему нельзя казаться слабым. В этом наш шанс: на деле Россия намного слабее Запада, и у США есть способы разъяснить этот факт Путину, а также, что еще важнее, российской общественности", - рассуждает обозреватель. "США не требуется разрешение НАТО на переговоры об оборонных соглашениях со странами, которые важны для России, - например, с ее соседями на Кавказе. Применение военного и дипломатического нажима в Сирии и других местах оставит России лишь крайне незавидные альтернативы на Ближнем Востоке", - отмечает издание. "Вопрос в том, смогут ли США, в данный момент разобщенные и отвлекающиеся на другие вопросы, вести жесткую игру. Понимает ли Трамп, что Америка не сможет вернуть себе былое величие, пока не удастся сдержать Россию?" - вопрошает автор. Источник: The Wall Street Journal