20 марта 2019 г. Бетси Вудраф | The Daily Beast Обвиняемый олигарх Дмитрий Фирташ хвалит Манафорта и говорит, что у Трампа мозги третьеклассника "Обвиняемый украинский олигарх, которому грозят годы в американской тюрьме, шутит по поводу интеллекта президента Дональда Трампа и дистанцируется от деловых отношений с Полом Манафортом в эксклюзивном и обширном интервью The Daily Beast, которое он дал в своем роскошном корпоративном офисе в Вене". "Дмитрий Фирташ - украинский олигарх в изгнании, который контролирует большую часть газоснабжения в этой стране. Он также подружился с Манафортом, поддерживал деловые отношения с российским государственным газовым гигантом и стал мишенью министерства юстиции США при президенте Бараке Обаме. Он постоянно присутствует на фоне истории о российском влиянии на американские выборы, а теперь говорит, что настоящая история - это американское влияние на Украину", - пишет The Daily Beast. "(...) По словам Дмитрия Фирташа, его работа в газовой сфере "привела к тесным деловым связям с Кремлем, в том числе к партнерству в равных долях с российским "Газпромом" по продаже газа на Украине. Те, кто наблюдает за Россией, часто приводят этот факт как доказательство того, что Фирташ - это прикрытие Москвы. Тем временем Фирташ утверждал, что "Газпром" обхаживал его бизнес, потому что был заинтересован в его опыте в газовой торговле в Центральной Азии", - говорится в статье. - Благодаря своей работе в газовой промышленности Фирташ также встретил человека, который станет одним из самых печально известных бандитов в мире: Семена Могилевича, босса российской мафии, который на протяжении лет числится в списке самых разыскиваемых людей ФБР. До своего отравления в Великобритании бывший советский шпион Александр Литвиненко утверждал, если верить Business Insider, что у Путина и Могилевича были "хорошие отношения". "Его знает половина Советского Союза, все его знают, - сказал Фирташ. - Он из Украины. Все его знают, я не единственный, кто его знает. Насколько я помню, мы встретились в одной газовой компании, но я не хочу называть ее". "Я знаком с ним, я видел его, я знаю его, но у меня никогда не было с ним никаких дел или чего-то еще", - продолжил Фирташ, добавив, что для него было бы "неуместно" говорить, на какую газовую компанию работал Могилевич. "Знакомство Фирташа с Могилевичем вызвало общественный интерес в 2010 году, когда WikiLeaks разместил серию украденных депеш Госдепартамента, - напоминает издание.- В одной депеше из американского посольства в Киеве подробно пересказывался разговор Фирташа с тогдашним послом США Биллом Тейлором. Согласно депеше, Фирташ заявил, что ему требуется разрешение Могилевича, чтобы начать торговлю газом. По словам Фирташа, эта депеша является ложью. Фирташ заявил, что даже не хотел той встречи (... ), которая в конечном итоге выставила его приятелем Могилевича. Вместо этого, по его словам, его друг убедил его преодолеть первоначальные сомнения и встретиться с послом США. Он и посол говорили более двух часов, сообщил он, и обсуждали "настроения на Украине", его происхождение и другие доброжелательные темы. "Я ничего не имел против, - сказал Фирташ. - И я забыл про эту встречу. А спустя некоторое время WikiLeaks внезапно обнародует эту депешу. Я не мог понять, о чем она". "В депеше сообщалось, что Фирташ "признал связи с фигурой российской организованной преступности Семеном Могилевичем". Фирташ сказал, что кто-то, должно быть, сфабриковал это, но отказался назвать, на кого он возлагает вину за предполагаемую фабрикацию. В ответ на просьбу о комментариях Тейлор, который сейчас является исполнительным вице-президентом Института мира в США, отказался обсуждать депешу или встречу. Однако он встал на защиту Госдепартамента. "Мы всегда делаем хорошие записи", - сказал он". "Четыре года спустя федеральные прокуроры Северного округа Иллинойс обвинили олигарха в мошенничестве с целью подкупа индийских чиновников в попытке получить права на титановую шахту, в покупке которой был заинтересовал и Boeing. Министерство юстиции добивается его выдачи из Австрии. Адвокаты Фирташа отмечают, что он никогда не ездил в США, и что слайд PowerPoint, призывающий к взяточничеству, был создан консалтинговой фирмой McKinsey, а не Фирташем. В 2017 году федеральные прокуроры, работавшие над делом Фирташа, назвали его "союзником высшего звена" российской организованной преступности, как писала The Chicago Tribune. Но адвокаты Фирташа указывают, что (...) министерство юстиции не озвучивало подобных предположений, когда предъявляло ему обвинения". "Прошлый месяц принес положительную новость олигарху: генеральный прокурор Австрии, который подчиняется министру юстиции и работает с верховным судом, принял сторону Фирташа в диспуте о его выдаче. Как писала The Kyiv Post, чиновник выразил обеспокоенность тем, что австрийский суд, поддержавший экстрадицию, не произвел оценку того, могут ли американские власти преследовать его по политическим мотивам. Фирташ находится в Австрии с 2014 года, когда австрийские власти арестовали его по запросу Америки. Он пользуется относительной свободой внутри страны благодаря помощи российского миллиардера по имени Василий Анисимов, который помог ему внести судебный залог - целых 174 млн долларов. Анисимов находится в так называемом "путинском списке" олигархов (списке министерства финансов США 2018 года), которые процветают в правление Владимира Путина, как передавала CNN. Когда он выручил Фирташа, это вызвало недоумение. Но Фирташ сообщил The Daily Beast, что это просто бизнес. "Анисимов хотел инвестировать в мой бизнес до моего ареста в Вене, - сказал он. - Примерно в то время мы вели переговоры об условиях этих инвестиций. Когда меня арестовали и не позволили мне заплатить залог собственными деньгами, я отправил своих адвокатов к Анисимову и предложил, чтобы он оставил залог за меня, позволив мне покинуть австрийскую тюрьму, а затем мы завершим переговоры и подпишем документы о том, что он получает долю в одном из моих предприятий в качестве обеспечения". "Помимо собственных юридических проблем, Фирташ обвиняет злонамеренное американское влияние в том, что оно наносит вред его стране и способствует тому, что он называет унижением своих собратьев-украинцев. Он акцентирует внимание на двух людях: Виктории Нуланд, бывшей чиновнице Государственного департамента, которая стала главным "предметом ненависти" для Кремля, подталкивая Украину к сближению с Западом и отходу от российского влияния; и Джо Байдене, который часто посещал Украину в качестве вице-президента и хвалил ее антироссийские протесты", - пишет The Daily Beast, добавляя, что "в то же время у Фирташа были "дружеские отношения с Полом Манафортом, которого он назвал успешным и умным. "У него был собственный консалтинговый бизнес, занимающийся политическим пиаром и коммуникациями, - рассказал Фирташ The Daily Beast. - Он работал в этой области в течение многих лет и был очень успешным и очень умным. Я думаю, что он хорошо понимал это дело. Он трижды приносил победу Януковичу". "Виктор Янукович, дружественный России украинский политик, на которого работал Манафорт, стал президентом страны, но бежал в Россию в 2014 году во время революции на Майдане. В другой просочившейся депеше Госдепартамента говорилось, что Фирташ обладал влиянием на Партию регионов Януковича, на которую работал Манафорт и которая повысила свое влияние в годы, предшествовавшие первым выборам Януковича", - пишет газета. "Фирташ сказал, что, хотя он и Манафорт беседовали за чашкой кофе или чая, они никогда не вели совместный бизнес. По его словам, они обсуждали сделку по инвестированию в знаменитый нью-йоркский отель Drake Hotel, (...) но это был просто разговор и предложение, которое мы изучили, а затем отвергли. Если бы это нас устроило, мы бы продолжили проект. Но это нас не устроило". Фирташ, "похоже, испытывает неприязнь к Байдену, - указывает The Daily Beast. - Он критикует реакцию украинцев на речь бывшего вице-президента США 9 декабря 2015 года в парламенте страны. В своей речи Байден высоко оценил протесты на Майдане, раскритиковал класс олигархов и пообещал, что Соединенные Штаты поддержат Украину против российских вторжений. Зрители аплодировали на протяжении всей речи". "Мне было стыдно просто смотреть на это, это было так отвратительно, - сказал Фирташ. - Он вел себя как босс, владелец, начальник - это было просто ужасно". "Фирташ обвинил американцев в революции на Майдане, которая свергла Януковича. Он именует ее "восстанием", называет ее разожженным Западом переворотом и говорит, что после революции страной по сути начали управлять американцы, - указывает The Daily Beast. - По его словам, это испугало русских до такой степени, что заставило вторгнуться в Крым и в часть восточной Украины. Также он выразил презрение к украинцам, которые стекались на инаугурационные торжества Трампа. Ряд влиятельных украинцев, в том числе бывший глава канцелярии Януковича, присутствовали на этих мероприятиях, и их присутствие, как сообщается, привлекло внимание федеральной прокуратуры. "Мне трудно сказать, кто из украинцев не поехал, - сказал Фирташ. - Это было похоже на парад тех сумасшедших, которые хотели попасть туда ради денег... Я не знаю, чего они ожидали там, в Америке, зачем они туда поехали. Мне это сложно объяснить. Я бы просто перестал испытывать к себе уважение. Некоторые из них болтались у уборных, пытаясь сделать фотографии". "(...) Он добавил, что украинцы поехали только потому, что хотели попытаться произвести впечатление на приступающую к обязанностям администрацию Трампа. "Это не потому, что они любят Трампа или думают, что он великий политик, - сказал он. - Им наплевать. Они все верили, что победит Клинтон, поэтому все начали заискивать в том направлении, но затем неожиданно победил Трамп". Чтобы вы понимали, украинское посольство [в США] полностью работало на штаб-квартиру Клинтон. Наше посольство в Америке полностью работало на Клинтон. Поэтому, конечно, когда Клинтон проиграла, а Трамп победил, тогда украинский президент, правительство, законодатели, все потрясенные, бросились в Америку, чтобы произвести впечатление [на Трампа]. Все очень просто". "Федеральные следователи проверяют, направляли ли иностранные граждане незаконно деньги в инаугурационный комитет Трампа. А американский лоббист Сэм Паттен в прошлом году признал себя виновным в нарушении федеральных законов о лоббировании. Он также признался, что помог украинскому олигарху получить билеты на инаугурацию", - напоминает издание. "Я, конечно, понимаю, что он [Трамп] - мировой философ, и он произнесет такую эпическую речь, что ее нужно записать и запомнить навсегда, - сказал он Фирташ саркастически. - К сожалению, он дотянул только до третьего класса, он даже не может говорить. У него нет образования". "Сам Трамп любит отмечать, что он учился в Уортоской школе бизнеса", - передает газета. "На просьбу изложить свое мнение об интеллекте Трампа Фирташ сказал, что бизнесмены мыслят иначе, чем политики. "Трамп - бизнесмен, человек, который обанкротился четыре раза, - сказал он. - Это нелегко; он все время выкручивался из неприятностей. В этом смысле он довольно ловкий, достаточно способный принимать решения и добиваться цели. Но я не могу сказать, что он слишком умен. Этого я не могу сказать". По мнению Фирташа, Трамп жестче в отношении Путина, чем Обама, в том числе потому, что подталкивает Европу к покупке большего количества американского природного газа, и что отношения между США и Россией в его президентство ухудшились. (Bloomberg предсказал, что динамика развития сферы природного газа в Европе обогатит и Россию, и США.) И он высоко оценил большую сфокусированность Трампа на американской экономике. "С прагматической точки зрения он поступает правильно", - сказал он". "Манипулирует ли Фирташем Путин? "Чушь собачья", - ответил Фирташ. "Это просто как сказка про Могилевича, часть 2". Источник: The Daily Beast