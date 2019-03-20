Загрязнение воздуха может вредить способности мужчины быть на высоте в спальне

"Новое исследование, о котором сообщает журнал Journal of Sexual Medicine, совпало с новыми предупреждениями министерства здравоохранения Англии о том, что загрязненный городской воздух убивает почти 40 000 человек в год", - сообщает Daily Mail.

"На прошлой неделе министерство обнародовала объемный доклад, в котором содержится призыв к местным и национальным правительствам принять меры по улучшению качества воздуха. В нем говорится, что смог в британских городах вызывает все больше случаев сердечных заболеваний, инсульта и рака легких", - передает газета.

"В другом докладе, опубликованном также на прошлой неделе в издании European Heart Journal, содержится предупреждение, что загрязнение воздуха может быть причиной в два раза большего количества смертей - а их фиксируется более 800 тыс. в год - по всей Европе, чем предполагалось ранее", - сообщается в публикации.

"Самые свежие исследования свидетельствуют, что ущерб может наноситься и интимной жизни мужчин, - отмечает Daily Mail. - Проводившиеся ранее исследования намекали на наличие такой связи. Например, в 2017 году исследование, охватившее более 400 мужчин, показало, что люди, подверженные воздействию самых высоких уровней загрязнения воздуха, на 15% чаще рискуют столкнуться с неудачей в спальне".

"Самое последнее исследование на эту тему было проведено учеными Университета Гуанчжоу в Китае - они стремились выяснить, влияют ли автомобильные выхлопы на сексуальную реакцию. Они подвергали крыс регулярному воздействию бензиновых и дизельных выхлопных газов и контролировали уровень сексуального возбуждения. Как свидетельствуют результаты, чем дольше крысы подвергались такому воздействию, тем меньше была вероятность того, что они реагировали на сексуальные стимулы", - подчеркивает издание.

"Результаты нашего исследования вызывают обеспокоенность относительно потенциальной роли долгосрочного воздействия выхлопов бензина в развитии эректильной дисфункции", - предупреждают ученые.

В Соединенном Королевстве, по крайней мере, каждый десятый мужчина в тот или иной момент своей жизни сталкивался с эректильной дисфункцией. Некоторые исследования указывают на то, что ею страдают более трети мужчин в возрасте за 40. В серьезных случаях она может разрушать отношения, вызвать беспокойство и депрессию, сообщается в статье.

"Подобные результаты меня не удивляют, - отметил доктор Джефф Хакетт, председатель Британского общества сексуальной медицины. - Загрязнение воздуха влияет не только на кровеносные сосуды, но и на уровень кислорода. Если уровень кислорода в крови, достигающей гениталий человека, существенно снижается из-за выхлопных газов, то человек с гораздо большей вероятностью страдает эректильной дисфункцией. Это исследование проводилось на крысах, но если бы оно проводилось на мужчинах, я бы ожидал увидеть те же результаты".