Странные смерти российских чиновников в США

"Новые элементы в доказательствах указывают на подозрительный характер нескольких смертей, произошедших в Вашингтоне и Нью-Йорке начиная с 2015 года", - пишет журналист Le Figaro Морен Пикар.

"Всклокоченный и потрепанный Михаил Лесин, похоже, был не в себе, когда вечером 5 ноября 2015 года в Вашингтоне вернулся в свой четырехзвездочный отель Dupont Circle. Несколько часов спустя 59-летний бывший советник по СМИ президента России Владимира Путина, потерявший расположение Кремля с 2012 года, был найден мертвым в своем номере, его тело было покрыто синяками. Первоначальное расследование сделало заключение о сердечном приступе в результате тяжелого отравления алкоголем и ?неоднократных падений", - говорится в статье.

"После трехлетних усилий Радио "Свобода" через суд добилось рассекречивания отчета о вскрытии, позволившего узнать подробности травм, нанесенных Михаилу Лесину: по данным журналистов, у него была сломана шея, что, вероятно, явилось следствием "повешения или удушения руками", как объясняет один из анонимных авторов отчета. Речь идет о подъязычной кости, расположенной выше гортани. Осторожные судмедэксперты предположили, что эта травма произошла "в момент смерти" потерпевшего, не имея возможности установить, то ли травма привела к смерти, то ли повреждения произошли во время последующих манипуляций с телом", - передает автор публикации.

"После такого неожиданного поворота "дело" Лесина стало тем более интригующим, что в 2015 году оно открыло мрачную черную полосу для российских чиновников, как действующих, так и разжалованных, в Америке Дональда Трампа. Ровно год спустя, в 7 часов утра во вторник, 8 ноября 2016 года, в день президентских выборов в США, один из представителей Москвы также совершил роковое "падение". В Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке, на 91-й улице, некое тело упало на дорогу с гравийным покрытием. Все взгляды были обращены к зданию российского консульства. Все его окна были закрыты. Человек упал с крыши", - пишет Le Figaro.

"Как и в случае с Михаилом Лесиным, предварительный отчет о вскрытии обнаружил травму от удара тупым предметом, которая может указывать на сильный удар перед падением", - говорится в статье.

"Сначала полиция Нью-Йорка назвала потерпевшего Джоном Доу ("Мистер Икс"), затем его имя было установлено: это Сергей Кривов, сотрудник консульской службы безопасности, отвечавший за "предотвращение саботажа" и "попытки тайного вторжения", по данным российских СМИ. Короче говоря, контрразведчик", - комментирует Пикар.

"В то время спецслужбы США уже три месяца были обеспокоены вмешательством России в президентскую кампанию. Сайт Buzzfeed сообщил, что 63-летний Кривов хранил "криптокарту", позволявшую зашифровывать исходящие сообщения и расшифровывать входящие. Стал ли он жертвой тайной войны между небоскребами Манхэттена? - задумывается журналист. - Одно можно сказать наверняка: "Человеку его ранга нечего было делать на крыше", - тихо сказал Le Figaro один детектив из полиции Нью-Йорка на условиях анонимности.

"Эти странные смерти продолжились: 20 февраля 2017 года, в 9:30 утра, яркий посланник России в ООН, 64-летний Виталий Чуркин, был найден в бессознательном состоянии в своем кабинете. Он был срочно госпитализирован, затем было объявлено о его смерти, предположительно от сердечного приступа", - говорится в публикации.

"На сайте Buzzfeed сообщалось о том, что, по предположению различных медицинских источников, Чуркин, вероятно, умер вечером, и уж точно не в своем кабинете" - передает газета.

"Дипломатическое ремесло плохо сказывается на артериальном давлении", - с улыбкой говорит Бернард Уэлен, сотрудник и историк полиции Нью-Йорка.